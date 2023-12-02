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Из-за массового ДТП на Киевском шоссе перекрыто движение в сторону области
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Кадры с места огненного ДТП на Киевском шоссе в Москве

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