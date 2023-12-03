Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. В последние годы в России мы видим серьезные позитивные изменения в сфере поддержки людей с ограничениями по здоровью. Это касается как доступности и качества медицинской помощи, так и возможностей для их профессиональной и личностной самореализации. Но до полного устранения физических и бюрократических барьеров сделать предстоит еще многое.

Например, мы видим положительные сдвиги в системе медико-социальной экспертизы. Ее хотя бы раз проходил каждый из 11,5 млн россиян с установленной группой инвалидности — чтобы получить право на пенсию, компенсацию коммунальных платежей, бесплатные лекарства и технические средства реабилитации. Это серьезное подспорье для поддержания качества жизни.

Чтобы получение или продление инвалидности не превращалось в бег с препятствиями, с 1 июля 2022 года действует новый порядок установления инвалидности. Он позволяет пройти экспертизу без личных визитов в бюро. Тем не менее остались и болевые точки, которые необходимо устранить. Далеко не полный список трудностей, с которыми все еще сталкиваются люди при оформлении инвалидности, — это длительный сбор огромного количества документов, платные анализы и некачественное составление индивидуальной программы реабилитации и абилитации.

По-прежнему остается актуальным вопрос льготного лекарственного обеспечения. Мы видим сложности со своевременным доступом пациентов к инновационной терапии. Во многом они возникают из-за длинных и сложных процессов их регистрации и включения в льготные перечни. Очень важно уходить от барьеров на пути новых препаратов, максимально ускоряя процедуры их регистрации.

Серьезный блок льготного обеспечения лекарствами завязан на статус инвалида, а ведь это состояние, при котором уже появляются существенные ограничения жизнедеятельности. И мы продолжаем настаивать на том, что правильный подход — это когда поддержка государства в виде льготных лекарств начинается по факту заболевания, а не только по факту получения статуса инвалида.

Ведь чтобы сохранить трудоспособность человека, социальную активность и качество жизни, медицинскую помощь ему надо оказывать на самых ранних этапах. Поэтому важно расширить программы льготного лекарственного обеспечения — на тех граждан, которые находятся в зоне риска и у которых пока нет статуса инвалида.

В последнее время мы серьезно продвинулись в создании инклюзивной городской среды. Действительно, в крупных мегаполисах социальные, культурные и спортивные объекты стали удобнее для маломобильных групп населения. Но существует ряд вызовов на пути внедрения принципов инклюзии в медицинскую практику.

Один из них — проблема с доступностью зданий и помещений для лиц с ограниченными возможностями, включая подъездные пути, лифты, широкие двери и специальные удобства для инвалидов. Важно обеспечить и наличие необходимого оборудования и инструментов для диагностики, лечения и реабилитации пациентов с различными особенностями и потребностями.

Сегодня в стране активно создаются единые стандарты реабилитации людей с ограничениями по здоровью и комплексные системы их поддержки. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются дистанционные образовательные IT-программы, «умные квартиры» оснащаются специальным оборудованием, нейротехнологии облегчают работу особенным людям на производственных предприятиях.

Но остается вопрос доступности государственных интернет-ресурсов для людей с ограничениями по здоровью и в целом создания для них онлайн-пространства, адаптированного под особые потребности. Это всё еще зона роста на пути к реализации пациенториентированной модели здравоохранения.

Автор — сопредседатель Всероссийского союза пациентов

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