Военная полиция РФ выявила более 220 пособников ВСУ с начала года
С начала 2023 года сотрудники военной полиции Минобороны РФ выявили более 220 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обнаружили 60 схронов оружия. В четверг, 1 декабря, правоохранительная структура отмечает 12-летие со дня основания.
Созданная в 2011 году по указу президента РФ Владимира Путина военная полиция должна была решать задачи по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины, а также противодействию преступности. Кроме того, военнослужащие этой структуры занимаются организацией розыска и задержания уклоняющихся от воинской службы, обеспечивают охрану объектов Минобороны и выполняют задачи гарнизонной службы.
«Помогаем местной полиции, <…> помогаем обезвреживать, изымать: где-то минные поля, где-то снаряды прилетели и не взорвались. Их приходится уничтожать, если нет возможности безопасно изъять. Как правило, всё уничтожается на месте, дабы обезопасить себя и мирное население», — рассказал старший сапер комендатуры Запорожской области с позывным Алтай.
По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года сотрудники военной полиции провели более 2,5 тыс. адресных проверок, обнаружили 60 схронов и изъяли 104 единицы оружия и более 11 тыс. единиц алкогольной продукции.
Свои задачи «красные береты» выполняют во всех гарнизонах страны, в том числе на новых территориях, а также за ее пределами.