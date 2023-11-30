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Председатель Фонда «Сколково» рассказал о влиянии интеллектуальной собственности на стартапы

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Фото: пресс-служба «Сколково»
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Интеллектуальная собственность и правильно оформленные на нее права могут помочь компаниям привлекать инвестиции и способствовать росту их капитализации. Об этом заявил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), в ходе пленарного заседания конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование», которая проходит в Сколтехе.

Выступая на конференции Дроздов особо отметил вопрос влияния интеллектуальной собственности на капитализацию технологических компаний.

«Инвесторы готовы вкладываться в технологические компании, потому что верят в их будущее. Инвестируя, они ориентируются не на те показатели, которые есть сейчас, а на те, что будут завтра. А почему они верят в еще больший успех этих компаний? Потому что они создают новые технологии, патентуют их, имеют возможности для расширения рынков сбыта, при этом на монополистических условиях. И институт интеллектуальной собственности им в этом содействует», — подчеркнул глава Фонда «Сколково».

Дроздов подчеркнул, что интеллектуальная собственность в современном мире стала не только эффективным инструментом поощрения творческой деятельности человека, но и важной составляющей конкурентной борьбы.

«Интеллектуальная собственность позволяет быть уверенным, что созданный продукт будет защищен и окупит вложенные ресурсы. С другой стороны, это способ привлечь инвестиции, в том числе, от частных инвесторов. Уверен, у нас будут IPO на Московской бирже, и отечественные компании будут привлекать деньги. Зачастую это возможно, если у них есть правильно оформленная и защищенная интеллектуальная собственность», — резюмировал в своем выступлении Дроздов.

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