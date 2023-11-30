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Что нужно знать о закрытии кредитки — алгоритм действий

Россиянам объяснили, как правильно закрыть кредитную карту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Кредитные карты — для многих отличный способ распределить средства и сделать покупку до зарплаты, а удобные ежемесячные платежи позволяют снизить финансовую нагрузку. При планомерном погашении наступает момент последнего внесения средств, но означает ли это, что карта закрыта и все обязательства перед банком выполнены? «Известия» объясняют, как правильно закрыть кредитную карту насовсем.

Как подготовиться к закрытию кредитки

Для того чтобы кредитка могла быть закрыта, ее баланс не должен быть ни положительным, ни отрицательным — только нулевым. Даже когда владелец ни разу не использовал карту, может быть списана плата за подключенные услуги.

Перед тем как закрывать карту, нужно убедиться, что на ней нет задолженности, например, за начисленные проценты или снятие наличных. В меню мобильного банка нужно отключить все платные услуги.

Как закрыть кредитку — все способы

Закрыть кредитную карту можно в отделении банка, приложении финансовой организации, через интернет-банк или по телефону. Для того чтобы прекратить пользование кредиткой, с собой в филиал банка нужно взять паспорт. На месте сотрудник проверит баланс и ликвидирует карту. На полное закрытие счета уходит 30–60 дней. Этот период нужен, чтобы банк мог зафиксировать возможные неучтенные до этого операции. После этого можно прийти в банк и получить справку о расторжении договора и отсутствии задолженности перед финансовой организацией.

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В приложении банка, как правило, есть специальная функция «закрыть карту». Также можно заполнить специальную форму в интернет-банке. Наконец, можно обратиться на горячую линию банка и направить запрос на закрытие кредитки.

Что делать, если у кредитной карты истекает срок действия

Даже при истечении срока действия пластиковой карты счет остается активным. Договор между банком и клиентом продолжает действовать, и карта не считается закрытой. «Пластик» можно перевыпустить или же оформить виртуальную кредитку. Но создание карты вовсе не обязательно — главное, продолжать вовремя вносить платежи.

Что делать, если потерял кредитку

При утере банковской карты — неважно, дебетовая она или кредитная — необходимо первым делом позвонить в финансовую организацию или зайти в приложение и заблокировать пластиковый носитель. Если к тому моменту средства уже были списаны, необходимо написать заявление в полицию и поставить банк в известность. На оспаривание трансакции даются ровно сутки, финансовая организация должна дать ответ в течение 30 дней и в течение 60, если находится за границей.

Чтобы полностью закрыть кредитку после утери, клиент должен лично прийти в отделение с паспортом и написать заявление на закрытие счета. Перед этим необходимо полностью закрыть задолженность.

Нужно ли закрывать неактивированную кредитку

Если кредитка так и не была активирована и клиент не воспользовался заемными средствами, достаточно просто расторгнуть договор с банком. Однако стоит убедиться, что на кредитке не образовалось задолженности за обслуживание. После закрытия возможного долга нужно вернуть карту в банк и написать заявление на закрытие. Некоторые банки автоматически считают карту закрытой, если она не была активирована в течение какого-либо срока. Перед закрытием счета направляется уведомление.

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В тех случаях, когда договора не было, в банк можно не приходить — можно просто выкинуть «пластик» и карта не будет считаться активированной.

Ранее «Известия» подробно объяснили, что нужно знать о досрочном погашении кредита и как сделать это грамотно.

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