Немой — не мой: новый боевик от Джона Ву и Гузеева в теле Харламова

На этой неделе в прокат вышел боевик без диалогов Джона Ву «Немая ярость». Лариса Гузеева поменялась телами с Гариком Харламовым в «Теще», а создатели хита «1+1» представили «Шопоголиков». Еще на экраны выходит скандальная документальная лента «Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов». Известия» рассказывают, какие ленты стоит посмотреть на выходных в кино.

«Немая ярость»

18+

Режиссер: Джон Ву. В ролях: Юэль Киннаман, Каталина Сандино Морено, Кид Кади, Арольд Торрес, Винни О’Брайэн, Ёко Хамамура, Энтони Джульетти, Джон Поллак

Джон Ву считается классиком среди создателей боевиков. Автор зубодробительных гонконгских экшенов, он много лет работает и в Голливуде, снял «Миссия: невыполнима 2» и «Без лица». Продюсером «Немой ярости» стал Бэзил Иваник — в его портфолио серии «Неудержимые» и «Джон Уик».

Перед рождеством две банды преступников устраивают перестрелку. Во время разборок шальная пуля убивает маленького мальчика, а его отец получает ранение горла и теряет голос. После долгой реабилитации мужчина становится совершенно другим человеком — теперь он не может сказать ни слова, а все его мысли занимает месть. Он даже готов отказаться от любящей жены (Каталина Сандино Морено). Надо поквитаться с бандитами, но для этого предстоит пройти непростые тренировки.

«Немая ярость» — боевик, который старается быть реалистичным. Например, в «Джоне Уике» герой Киану Ривза почти что сверхчеловек: одолевает десятки врагов на одном дыхании. Здесь же жизнь героя все время на волоске, из-за чего действительно сопереживаешь убитому горем отцу. Еще одна отличительная особенность фильма — полное отсутствие диалогов. Голоса слышно только по радио или телевидению, а общение бандитов происходит в переписке. Вместо разговоров большую часть звукового сопровождения занимают фоновые шумы: звон колокольчика, тиканье часов, тяжелое дыхание молчаливого протагониста (его сыграл Юэль Киннаман), который все свои бурные эмоции должен выражать исключительно мимикой и пластикой.

«Теща»

16+

Режиссер: Аскар Узабаев. В ролях: Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова, Толепберген Байсакалов, Жаныл Асанбекова, Ёла Санько

«Теща» — классическая праздничная комедия об обмене телами. Если чаще всего подобные перестановки происходят между родителями и их детьми или партнерами (вспомним серию «Любовь-морковь»), то в этой картине рокировка затрагивает тещу и непутевого зятя. Роли последних достались Ларисе Гузеевой и Гарику Харламову. Режиссером ленты стал известный в Казахстане Аскар Узабаев («Коктейль для звезды», «Счастье»).

Ольга Николаевна — глава семейства и начальница ЖКХ, у нее неплохая жизнь: покорный муж, стабильный заработок и скромная дочь Варя, которая вот-вот подарит внука. Идиллию нарушает никудышный зять Виктор — работает курьером, но грезит мечтами о собственном стартапе. Перед Новым годом взаимные претензии переходят все границы, и Виктор меняется телами с Ольгой. Чтобы достичь согласия и вернуть все на свои места, им придется побывать в шкуре друг друга.

«Шопоголики» 16+

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано. В ролях: Пио Мармай, Джонатан Коэн, Ноэми Мерлан, Матьё Амальрик, Грегуар Лепренс-Ренге, Луана Байрами, Сандрин Брияр, Уссама Кеддан, Даниель Лебрюн, Александра Рот

«Шопоголики» — новый фильм Оливье Накаша и Эрика Толедано. Это они создали всемирно известные комедии «1+1» и «Особенные». Повествование ленты вновь фокусируется на ярком дуэте в исполнении Пио Мармая и Джонатана Коэна — оба актера неоднократно фигурировали на французских национальных кинопремиях. Фильм совмещает яркую комедию с проблемами капиталистического мира, культуры потребления и «зеленой» политики.

Альберт и Бруно — шопоголики, из-за своей вредной привычки оба оказываются в больших долгах. Но по счастливой случайности дуэт пересекается с активистами, выступающими против культуры потребления. Альберт и Бруно временно присоединяются к движению и решают извлечь пользу из нового знакомства: на сборах группы раздают бесплатное пиво и еду. Появляется шанс подзаработать — члены организации собирают у горожан бесполезные вещи, а протагонисты продают этот «антиквариат» на стороне. Все идет не по плану, когда Альберт влюбляется в красотку — главу активистов.

«Блондинка»

16+

Режиссер: Павел Мирзоев. В ролях: Дарья Жовнер, Евгений Цыганов, Юлия Марченко, Фёдор Федотов, Алена Долголенко, Игорь Угаров, Анна Арефьева, Иван Чигасов, Эра Зиганшина, Геннадий Смирнов

Режиссером и сценаристом «Блондинки» выступил Павел Мирзоев («Как я стал…»), в основу комедийной драмы легла одноименная пьеса сценариста и драматурга Александра Володина, написанная еще в 1984 году. Главные роли достались Дарье Жовнер («Теснота») и Евгению Цыганову («1993»).

События фильма разворачиваются в современном Санкт-Петербурге. Ира – энергичная и позитивная девушка, она любит колесить на велосипеде по городским мостам и улицам, никогда не сидит на месте. Ира играет в небольшом и не слишком успешном любительском театре, здесь же она встречается с начинающим режиссером Львом. Неожиданно мужчина бесследно пропадает, а саму труппу выгоняют на улицу из-за неуплаты аренды. Несгибаемая героиня пытается собрать деньги для нового места репетиций и выйти на связь с возлюбленным. А дальше ей придется самой разбираться, кто такой Лев и не нафантазировала ли она себе его самым инфантильным образом.

«Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов»

12+

В ролях: Алексей Герман мл., Алексей Кудрин, Леонид Ярмольник, Наталья Мотева, Екатерина Шапкайц, Рушан Насибулин, Юрий Клименко, Наум Клейман, Антон Молчанов

Премьера документальной картины состоялась 22 октября на «Ленфильме» в рамках кинофестиваля «Послание к человеку». «История Алексея Германа» уже успела нашуметь в СМИ: режиссером должен был быть указан Антон Долин (признан Министерством юстиции РФ иноагентом), но из титров его имя убрали, и в течение месяца с момента премьеры Герман и Долин спорили и угрожали судебными исками. Все закончилось тем, что Долин признал, что сам официально отказался от любых прав на фильм еще в прошлом году.

Документальный фильм рассказывает о творческой биографии Алексея Германа-старшего. В него включили воспоминания с родными, близкими и коллегами знаменитого режиссера, архивные кадры съемок фантастической драмы «Трудно быть богом», некоторые из них опубликовали впервые. Также в картине рассказывают о том, как создавались другие ленты Алексея Германа.