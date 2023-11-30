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В России проведут соревнования по спортивному программированию

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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В России проведут первые соревнования по спортивному программированию на отечественной соревновательной платформе Foncode. Об этом было объявлено на TAdviser SummIT.

Соревнования будут проходить по направлению алгоритмического программирования: участникам предстоит решать задачи с помощью написания кода.

В турнире примут участие более 2 тыс. программистов. Призовой фонд составит 2 млн рублей.

Отборочный этап пройдет 16 декабря на платформе, созданной Федерацией спортивного программирования совместно с Fonbet. Финал состоится в Москве 23 декабря.

По словам гендиректора Fonbet Сергея Анохина, такое направление, как спортивное программирование только начинает формироваться. Соревнования проводятся для того, чтобы мотивировать подрастающее поколение заниматься IT. «Сейчас в условиях геополитической турбулентности очень важно взращивать своих айтищников, создавая все условия для развития отрасли в стране», — отметил Анохин.

Федерация спортивного программирования Москвы, как рассказал ее президент Евгений Анашкин, в настоящее время работает над тем, чтобы повысить престиж спортивного программирования в частности и сферы IT в целом.

В ближайшее время предстоит разработать методологию, федеральные стандарты в этой дисциплине и заняться подготовкой тренеров и спортсменов к предстоящим Играм Будущего и Играм Дружбы.

Как отметили в федерации, благодаря развитию спортивного программирования предполагается решить вопрос сокращения дефицита IT-специалистов в России. За 2-3 года в сферу планируется привлечь около 1 млн человек.

Дисциплина охватывает три направления: программирование беспилотных авиационных систем, программирование систем информационной безопасности и программирование робототехники.

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