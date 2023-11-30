В «Спартак» чемпион

Илья не играл в хоккей два с половиной года. В последний раз Ковальчук выходил на лед в официальном матче 28 апреля 2021 года. В тот день его «Авангард» в шестом матче финала Кубка Гагарина победил ЦСКА в Балашихе, и капитан омичей в третий раз за карьеру поднял над головой Кубок Гагарина. С тех пор героя Квебека-2008 мы на льду не видели, но и официальных заявлений об уходе из большого спорта Илья не делал.

По данным «Спорт-Экспресса», Ковальчук всё-таки принял решение о продолжении игровой карьеры. В 40 лет легендарный форвард возвращается в родной «Спартак» (воспитанник клуба, в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001-го), с которым подпишет контракт до конца нынешнего сезона. Похожая ситуация была и в «Авангарде», только тогда Ковальчук ехал к одному хорошо знакомому тренеру — Бобу Хартли, а теперь — к другому, Алексею Жамнову («Ждем встречи с Ковальчуком. Мы пока ничего не подписали, ни о чем не говорили. Звоните, когда будет всё подписано и обговорено», — прокомментировал ситуацию наставник красно-белых).

Не секрет, что именно фигура тренера сыграла важную роль в решении звездного нападающего. Сложно предугадать, в каком физическом состоянии находится форвард, но в одном можно не сомневаться: Ковальчук точно станет лидером команды в раздевалке и настоящим капитаном. На маленьких площадках куда важнее мастерство, которое у ветерана точно никуда не испарилось.

— Такая новость нисколько не удивляет, а только радует, — признался «Известиям» бывший тренер сборной России Вячеслав Быков. — Зная Илью как игрока-профессионала и как личность, уверен, что его решение было взвешенным и обдуманным. Те эмоции, которые он получал во время карьеры, очень трудно найти в обыденной жизни. Тот адреналин, который не отпускает игрока на «пенсию». Его большой опыт очень пригодится игрокам «Спартака»! Он будет подспорьем тренерскому штабу, находясь на льду с командой. А для любителей хоккея, болельщиков и фанатов клуба это дополнительная мотивация поддерживать свою команду и ходить на матчи. Можно только пожелать Илье удачи и порадоваться возможности увидеть игру большого мастера.

Повторится ли победная история с «Авангардом»? Шансы у «Спартака» с подписанием Ильи и вероятным трансфером центрфорварда Михаила Мальцева из системы «Лос-Анджелеса» только возрастают. Команда Жамнова впечатлила всех в первой половине регулярки ярким комбинационным хоккеем, особенно мощно выглядела тройка Николай Голдобин – Иван Морозов – Павел Порядин. Но с травмой центра дела пошли похуже. Тем не менее главный тренер ищет варианты и в матче с «Автомобилистом» даже разбил Голдобина и Порядина по разным звеньям.

Конкуренты тоже набирают ход. Победную серию выдал СКА, очень зрелую игру демонстрируют «Локомотив» и московское «Динамо», потихоньку выбирается из болота неудач ЦСКА. Только в Западной конференции у «Спартака» как минимум пять очень серьезных соперников, не забываем и о «Торпедо» Игоря Ларионова. Но с подписанием Ковальчука красно-белые добавляют очень важный элемент — победный опыт. Причем такой, которого нет практически ни у кого в лиге.

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Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19