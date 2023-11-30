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Власти Липецка выделили 36 млн рублей на уборку снежных завалов

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Вопрос готовности служб ЖКХ Липецка к зимнему сезону обсуждался на заседании липецкого горсовета. О том, насколько готово к уборке снега МБУ «Управление благоустройства Липецка», рассказал начальник учреждения Дмитрий Пушилин.

По его словам, технику коммунального предприятия привели в готовность еще к середине октября. Таким образом, первый снегопад 20 ноября коллектив встретил технически оснащенным.

Так, к зимней уборке готовы 98 единиц спецтехники, которые были приобретены в том числе за счет безвозмездной субсидии регионального бюджета. Все машины оснащены спутниковой системой навигации, позволяющей отслеживать все маршруты уборки.

Впрочем, предприятию не хватает 60 водителей. Вновь пришедшие после объявления о повышении зарплат до 70 тыс. рублей будут управлять малой коммунальной техникой, предназначенной для уборки тротуаров. В парке предприятия есть уже 10 единиц малогабаритной техники, куплено для такой работы новое навесное оборудование для двух тракторов, пишет Lipetskmedia.

Кроме того, власти Липецка планируют для уборки и вывоза снега с городских окраин заключить договоры со сторонними организациями. Так, до конца года действует договор на 6 млн рублей на привлечение не менее пяти единиц тяжелой техники, 40 самосвалов, 15 погрузчиков. На такие же работы в январе—апреле 2024 года проведут торги со стартовой ценой контракта в 30 млн рублей.

Снег отправляют на свалку на улицу Студеновскую, за микрорайон «Елецкий» и в район урочища «Орлиный лог». Весной территории приведут в порядок.

GOROD48 со ссылкой на Пушилина добавляет, что в рамках подготовки к зиме МБУ заключило договоры на поставку противогололедных материалов почти на 60 млн рублей. Песко-соляная смесь и техническая соль закуплены в полном объеме.

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