Молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе

Молдавские фермеры возобновили акции протеста в центре Кишинева. Видео акции в четверг, 30 ноября, публикуют местные СМИ.

Среди прочего газета Evenimentul Zilei накануне сообщила, что на прошлой неделе около 300 фермеров приехали в Кишинев на тракторах, чтобы «сделать протест более убедительным». Уточняется, что одним из требований аграриев является отсрочка выплаты кредитов, чтобы предотвратить банкротства фермеров.

Ранее, 20 июня, молдавские фермеры уже устраивали акции протеста, когда въехали на тракторах в Кишинев. Примерно 100 единиц техники планировали временно заблокировать часть центральной дороги. Власти Молдавии сообщили о выделении дополнительных финансовых средств аграриям, однако лидеры протестов заявили, что не получили внятного ответа по всем своим требованиям.

23 ноября молдавские фермеры вышли на протест к зданию правительства в центре Кишинева, добиваясь запрета ввоза с Украины пшеницы, кукурузы и подсолнечника до 31 марта 2024 года, а также требуя установить мораторий на начисление штрафных санкций по долгам в отношении отечественных производителей зерновых.