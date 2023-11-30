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Молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе

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Фото: скриншот
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Молдавские фермеры возобновили акции протеста в центре Кишинева. Видео акции в четверг, 30 ноября, публикуют местные СМИ.

Среди прочего газета Evenimentul Zilei накануне сообщила, что на прошлой неделе около 300 фермеров приехали в Кишинев на тракторах, чтобы «сделать протест более убедительным». Уточняется, что одним из требований аграриев является отсрочка выплаты кредитов, чтобы предотвратить банкротства фермеров.

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Ранее, 20 июня, молдавские фермеры уже устраивали акции протеста, когда въехали на тракторах в Кишинев. Примерно 100 единиц техники планировали временно заблокировать часть центральной дороги. Власти Молдавии сообщили о выделении дополнительных финансовых средств аграриям, однако лидеры протестов заявили, что не получили внятного ответа по всем своим требованиям.

23 ноября молдавские фермеры вышли на протест к зданию правительства в центре Кишинева, добиваясь запрета ввоза с Украины пшеницы, кукурузы и подсолнечника до 31 марта 2024 года, а также требуя установить мораторий на начисление штрафных санкций по долгам в отношении отечественных производителей зерновых.

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