Экс-замминистра культуры Ярилова не признала вину в злоупотреблении полномочиями

Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова 30 ноября не признала вину в суде по делу о злоупотреблении полномочиями.

«Я понимаю смысл написанных слов обвинительного заключения, смысл предложений. Мне обвинение непонятно, оно неконкретно, противоречиво. Вину не признаю», — заявила она.

До этого, 12 сентября, Басманный суд Москвы продлил арест Яриловой до середины декабря.

Она обвиняется в незаконной трате 125 млн рублей на «Самый высокий музей мороженого в мире». Он не является объектом культуры, но школьники могли посетить его по «Пушкинской карте». Сам музей находится в одной из городских башен «Москва-Сити» и зарегистрирован как частная организация.

Яриловой грозит до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.