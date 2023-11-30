В Москве завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли. Об этом сообщили продюсеры проекта.

Режиссером выступил Роман Фокин («Восьмидесятые» и «Психологини»). Выход восьмисерийного драмеди запланирован на весну следующего года на платформе Premier.

«Главный герой — молодой кандидат наук Лаврентий Семенович пытается изобрести лекарство от страха. В том числе для себя, чтобы побороться с собственными комплексами. Но только истинная любовь является настоящим лекарством от всех страхов. Вот, собственно, об этом и наше кино», — рассказал режиссер.

Съемки сериала начались в первой половине осени и длились почти два месяца. Они проходили в Москве и Московской области. Основной съемочной площадкой стал Университет науки и технологий МИСиС — именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой.

Производством проекта занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета.

В сериале также сыграли Михаил Горевой, Виктория Полторак, Анастасия Шукевич, Елена Морозова. Одну из ролей — следователя, раскрывающего коррупционные схемы и в свободное время танцующего бачату, — исполнил Даниил Спиваковский.