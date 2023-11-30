Запуск скоростных трамваев в Саратове перенесли на год

В Саратове отложили запуск скоростных трамваев. Соответствующие изменения в сроках реализации проекта внесены в концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электротранспорта. Постановление за подписью мэра Саратова Лады Мокроусовой опубликовано на сайте городской администрации.

ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что соглашение было заключено в октябре 2022 года между ООО «СГЭТ» и КУИ Саратова. В нем говорится, в частности, о реконструкции городской трамвайной сети и строительстве транспортной развязки в районе «Стрелки».

Проект ранее планировали завершить до 31 августа 2024 года. Теперь же сроки сдвинуты до 17 октября 2025 года.

Ранее Саратов стал одним из 13 городов — участников пятилетней программы модернизации электротранспорта в регионах. В общей сложности правительство РФ выделит регионам 400 млрд рублей на обновление электротранспорта.