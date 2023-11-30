Умеренный климат

С 30 ноября по 12 декабря в ОАЭ пройдет 28-я конференция ООН по климату (COP28). На конференцию возлагают большие надежды, особенно развивающиеся страны: ожидается, что на ней будет объявлено о структуре нового Компенсационного фонда за потери и ущерб, а западные страны анонсируют масштабные планы увеличения финансирования возобновляемой энергетики.

От всех предыдущих конференций COP-28 также отличается тем, что на ней должны представить общую оценку того, как страны справляются с достижением целей Парижского соглашения 2015 года о мерах по сокращению углеродных выбросов. Эта система называется первой глобальной инвентаризацией (global stocktake).

Конференции COP стали проводиться после того, как в 1992 году на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро была принята Рамочная конвенция ООН по климату. Она вступила в силу два года спустя, на сегодня ее участниками оказались более 180 стран, в том числе Россия. С тех пор ежегодно на разных континентах проходит COP — Conference of Parties, или Конференция сторон Рамочной конвенции. Изначально подобные встречи не привлекали большого внимания, однако с ростом внимания к экологической повестке в XXI веке COP стала одним из главных политических событий года. Различные страны борются за право принять у себя конференцию — это возможность показать приверженность экологическим целям и по-своему скорректировать мировую экологическую повестку.

Обычно принимающая страна не имеет значительного влияния на ход конференции. На каждой встрече закрепляется повестка заседаний следующей COP. То есть то, что будет обсуждается в Дубае в этом году, было определено еще на предыдущей конференции в Шарм-эль-Шейхе в 2022-м. Однако страна-хозяйка может повлиять на повестку различных семинаров и дискуссий, проходящих на COP, а также выступить со сторонними инициативами. И как раз с такой инициативой в прошлом году выступил Египет.

По итогам COP-27 была принята резолюция о создании Компенсационного фонда за потери и ущерб — финансового инструмента, который будет спонсировать развивающиеся страны, наиболее пострадавшие от последствий изменения климата. Фонд должен стать третьим столпом глобального климатического финансирования, поскольку инструменты для первых двух — смягчения последствий потепления и адаптации — уже существуют.

«Потери и ущерб» — термин, подразумевающий все последствия изменения климата, эффект которых нельзя сгладить с помощью механизмов адаптации и смягчения, а именно: разрушение инфраструктуры и потеря урожая в результате участившихся циклонов и наводнений, вынужденное переселение людей, снижение биоразнообразия, а также повышение уровня мирового океана, угрожающего островным государствам.

В течение всего 2023 года шли дискуссии о деталях создания фонда: кто будет его спонсировать, кто будет распределять средства, кто сможет их получать. И здесь ОАЭ активно проявили свою роль как принимающей стороны — в Абу-Даби не раз проходили многосторонние встречи для предварительного обсуждения вопроса, а председатель конференции, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер приложил значительные усилия для того, чтобы убедить страны пойти на компромисс.

Решающий момент наступит 1–2 декабря, когда состоится саммит лидеров COP-28, где и будут приняты итоговые решения. В конце октября в Абу-Даби прошли предварительные переговоры на уровне министров. По их итогам один из участников, министр климата Ирландии Имон Райан, заявил СМИ, что страны достигли значительного прогресса и позиции согласованы на 85%. По его словам, наиболее острые вопросы повестки дня связаны именно с новым фондом: кто будет им управлять, а кто — финансировать.

По некоторым сообщениям, предварительно страны договорились, что фондом будет управлять Всемирный банк — эту идею продвигали ЕС и США. Против этого резко возражало большинство развивающихся стран, где Всемирный банк считают инструментом неоколониального доминирования, ведь именно он давал странам Глобального Юга кредиты на жестких условиях либерализации экономики и политических реформ, что часто приводило к экономическому коллапсу. Альтернативной идеей была передача фонда в управление Зеленому климатическому фонду ООН — и это было бы логичным решением, ведь он был создан как раз под эгидой Рамочной конвенции ООН по климату.

Можно лишь предполагать, что инициатива о передаче фонда в управление Всемирному банку была принята в обмен на обещание западных стран увеличить финансирование климатического перехода. Это была одна из ключевых инициатив ОАЭ, в настоящее время активно инвестирующих в технологии изменения климата. В преддверии конференции ОАЭ вместе с ЕС и США инициировали подписание обязательства в три раза увеличить мощности возобновляемой энергии.

«Мы должны расширить возможности Глобального Юга, где почти 800 млн человек не имеют доступа к электричеству, путем инклюзивного энергетического перехода... Мы должны устранить энергетическую бедность», — ранее заявил Султан Аль-Джабер. Он также не раз критиковал доступность финансирования технологий энергоперехода для бедных стран, призывая увеличить его с «миллиардов до триллионов». В преддверии COP-28 он даже провел специальное совещание с руководителями ключевых многосторонних финансовых организаций: Всемирного банка, МВФ, Нового банка развития БРИКС, Африканского банка развития, ЕБРР, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и других.

Конечно, столь значительные усилия ОАЭ прикладывают, держа в уме и свои собственные интересы. Выступая своего рода «климатическим посредником» на COP-28, ОАЭ защищают свою экономику в долгосрочной перспективе. На предыдущих конференциях на страны — производители нефти оказывалось значительное давление. В то же время именно углеводороды до сих пор остаются основным источником доходов федерального бюджета ОАЭ. А согласно планам национальной нефтегазовой компании ADNOC, к 2030 году она планирует увеличить ежедневную добычу до 5 млн баррелей с нынешних 2,5–3,5 млн. В Абу-Даби в последние годы было проведено несколько масштабных тендеров на разведку нефти, резко возросло число пробуренных скважин.

В этом смысле COP28 крайне важна для ОАЭ и других стран — экспортеров нефти. Абу-Даби удалось сместить фокус конференции с ускорения отказа от углеводородов, за что выступали западные страны, на поиск компромиссных решений между темпами декарбонизации и сохранением экономического роста и финансированием энергетического перехода в развивающихся странах.

ОАЭ, таким образом, становятся посредником между развитыми странами, стремящимися поставить более амбициозные цели по снижению выбросов, и развивающимися, для которых на первом месте стоит вопрос экономического роста. Именно поэтому повестку COP28 можно в целом считать благоприятной и для России — ведь ранее давление по вопросу о значительном снижении выбросов оказывалось на Москву.

Автор — исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова

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