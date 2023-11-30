На конференции Tinkoff eCommerce назвали главные тренды в онлайн-торговле в 2024 году

Мультиплатформенность стала одним из основных трендов в современной онлайн-торговле. Об этом в ходе выступления на конференции Tinkoff eCommerce сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Как указал Кретов, в 2023 году произошло существенное усиление конкуренции между продавцами на маркетплейсах. Малый и средний бизнес стал активнее выходить на онлайн-площадки, но при этом 88% продаж на них теперь приходится на крупных игроков. В 2024 году, по мнению эксперта, конкуренция внутри одного маркетплейса продолжит усиливаться — поэтому предпринимателям для успешного развития бизнеса придется выходить сразу на несколько торговых площадок.

«В 2024 году ускоренный рост eCom в России продолжится, однако перед игроками будут стоять новые вызовы. Судьбу большинства онлайн-предпринимателей будут определять три главных тренда: мультиплатформенность, новые источники прибыли и искусственный интеллект. Роль экосистемы „Тинькофф“ — помогать онлайн-бизнесу в России расти, уже 250 тысяч предпринимателей пользуются нашими сервисами. Мы продолжаем создавать новые продукты и услуги, чтобы помогать нашим партнерам не только следовать трендам, но и опережать их», — рассказал Кретов.

Однако маркетплейсы не решат всех проблем онлайн-предпринимателей, указал эксперт. Некоторым брендам важно сохранить свою уникальность — даже на мультибрендовой площадке — и продолжать прямой диалог с клиентом. Поэтому бизнес будет искать возможности для привлечения трафика на свои ресурсы.

Для полноценного лидерства в своих сферах в 2024 году предпринимателям также необходимо будет развивать собственные сайты, подчеркнул Кретов. Серьезный рост продаж и ужесточение конкуренции на ключевых маркетплейсах повлечет за собой снижение прибыльности для продавцов. Чтобы гибко управлять бизнесом, предпринимателям нужно усиливать свой бренд не только на маркетплейсах — но и за их пределами.

Кретов также рассказал о сервисе «Тинькофф Корзина», который позволяет ускорить процесс оформления заказа за счет автоматического предзаполнения форм. По мнению эксперта, сервис поможет продавцам «упростить запуск и развитие собственного интернет-магазина»

«Инструменты оплаты в 2024 году также должны быть „мульти“. Появление в онлайн-эквайринге „Тинькофф Касса“ нового способа приема онлайн-платежей SberPay поможет бизнесу повысить доходы. А сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay станет доступен клиенту любого российского банка», — заметил Илья Кретов.

Еще одним трендом следующего года в электронной коммерции станет поиск продавцами новых источников прибыли, отметил эксперт. По его мнению, 2024 год станет годом ренессанса интернет-магазинов.

Крупные интернет-магазины также будут эволюционировать в нишевые маркетплейсы. Причем с ростом числа клиентов вопрос безопасности будет стоять на повестке дня все острее. «Сохранить собственную айдентику бренда и сделать авторизацию удобной и безопасной для пользователей поможет новое решение для партнеров для авторизации по номеру телефона на основе Tinkoff ID», — отметил Кретов.

Кроме того, 2024 год будет отмечен усилением использования в онлайн-торговле инструментов на базе искусственного интеллекта, заявил эксперт. «В текущем году крупный бизнес стал активнее разрабатывать AI-решения, которые помогают малому и среднему бизнесу упростить работу и повысить эффективность. В 2024 году AI станет инструментом выживания в eCom. Недавно „Тинькофф“ запустил для продавцов сервис ответов на отзывы с использованием нейросетей: точность работы сервиса будет увеличиваться с каждым новым отзывом», — пояснил Кретов.