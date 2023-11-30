Военные ЦВО из зоны СВО поздравили со столетним юбилеем ветерана ВОВ в Новосибирске

Военные ЦВО из зоны СВО поздравили со столетним юбилеем ветерана ВОВ в Новосибирске

2023-11-30T05:18:23+03:00

2023-11-30T05:18:23+03:00

2023-11-30T05:18:23+03:00

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