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Корреспондент «Известий» рассказала о самых ярких моментах «Золотого граммофона»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве состоялась XXVIII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». О самых запоминающихся событиях культового мероприятия рассказала 29 ноября корреспондент «Известий» Катерина Алабина.

Первую статуэтку в своей карьере получил певец Хабиб, который взорвал зал своим хитом «Ой какая ты». Артист признался, что мечтал получить «Золотой граммофон» еще задолго до того, как начал заниматься музыкой.

Певица Наталья Подольская по прошествии восьми лет вновь оказалась на сцене музыкальной премии, где ей вручили вторую статуэтку. Исполнительница хита «Иначе всё это зря» Мари Краймбрери получила третий в своей жизни «Граммофон», а народная артистка России Лариса Долина в 2023 году стала пятикратной обладательницей премии.

Более того, после 13-летнего перерыва дуэт «Чай вдвоем» в седьмой раз выиграл национальную премию.

Главным открытием 2023 года, по версии «Золотого граммофона», стало выступление сербского актера Милоша Биковича с дебютным треком «Танцуешь со мной». Не исключено, что артист всерьез задумался о музыкальной карьере.

Кроме того, лауреаты музпремии Filatov & Karas, известные композициями в стиле дип-хаус и ремиксами, дебютировали с треком, созданным с помощью нейросети.

Также в ходе «Золотого граммофона» Владимир Киселев и Ирина Дубцова вручили участникам спецоперации на Украине сертификаты на 1 млн рублей: такую сумму военнослужащие получают от таких звезд, как Григорий Лепс, Владимир Машков и Николай Басков, за каждый подбитый танк и иную военную технику противника.

Церемония вручения премии «Золотой граммофон» становится долгожданным и важным событием, подводящим музыкальные итоги года страны. Ежегодно на сцену церемонии выходят артисты, чьи песни покорили миллионы сердец слушателей «Русского радио».

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