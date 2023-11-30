Пограничное состояние

Кризис в отношениях России и Финляндии в последние недели внезапно приобрел еще одно измерение — миграционное. Нарушителями спокойствия стали десятки представителей стран Ближнего Востока и Африки, пытающиеся пересечь российско-финскую границу в поисках убежища в ЕС. Ситуация для приполярных областей нетипичная: в последний раз подобное происходило на российско-норвежской границе в разгар европейского миграционного кризиса в 2015 году.

Резкий наплыв мигрантов с российской стороны был зафиксирован в начале ноября. По данным пограничной службы Финляндии, за несколько недель в поисках убежища из РФ прибыли более 900 граждан Сомали, Йемена, Ирака и Сирии. Власти в Хельсинки сразу объявили происходящее «спланированной гибридной операцией России по оказанию давления на Финляндию». По их мнению, причиной тому стало укрепление военного сотрудничества с США: в конце октября завершились переговоры по американо-финскому оборонному соглашению. Российская сторона отвергла все обвинения и назвала их провокационными.

В середине ноября Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией, однако миграционный поток не снизился, и это лишь повысило нагрузку на остальные пункты пропуска. Впоследствии премьер-министр Петтери Орпо заявил, что, по данным финской разведки, российские власти якобы содействовали мигрантам в выдаче виз и помогали добираться до границы. 28 ноября он объявил о закрытии последнего КПП «Райа-Йоосеппи» на две недели.

Жесткая реакция Хельсинки на приток мигрантов — показатель уровня непропорционального восприятия угроз финнами и их абсолютного недоверия восточному соседу. Именно это в свое время подтолкнуло их к вступлению в НАТО.

Полное закрытие границы временно и вряд ли приведет к серьезным политическим последствиям, поскольку уровень российско-финских отношений уже и так достиг низшей точки с середины прошлого века. Тем не менее возможен локальный гуманитарный кризис: поток мигрантов не остановить в одночасье, учитывая, что на границе их уже скопилось свыше 60. Большинство из них просто не готовы к суровым климатическим условиям Приполярья, что создает риски для их жизни и здоровья.

Международная организация по миграции уже призвала обе страны «соблюдать международно-правовые обязательства и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав мигрантов», а также предоставить им альтернативные маршруты для пересечения границы. На нарушения международного права указала и представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлюнд. Финское руководство возразило на это, отметив, что закрытие границы «пропорционально и оправданно» для обеспечения национальной безопасности.

Реакцию Хельсинки стоит рассматривать как проявление кризиса двусторонних отношений, а не их качественно новый — и более жесткий — этап. На протяжении последних полутора лет Финляндия сознательно и целенаправленно дистанцировалась и отгораживалась от России, в том числе следуя санкционным предписаниям ЕС. Взаимодействие между странами во всех сферах если не прекратилось, то сошло до минимума. Это же касается и пересечений границы, что в последнее время стало доступным лишь для крайне малочисленных групп лиц: до закрытия КПП в Юго-Восточной Финляндии ими пользовались лишь около 3 тыс. человек ежедневно.

В этой связи полное закрытие границы стоит рассматривать как политический сигнал финского правительства о том, что страна готова на жесткие и решительные меры для обеспечения национальной безопасности. Такой шаг идет в русле миграционной политики правительства Петтери Орпо, ужесточить которую оно обещало, еще приступив к работе в июне. «У нас сильный посыл: мы хотим, чтобы такая практика прекратилась и миграционный поток через границу вернулся в прежнее состояние», — заявил финский премьер.

Решение правительства республики поддержали и в Брюсселе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обвинив Россию в «инструментализации мигрантов», выразила полную поддержку Финляндии и поблагодарила ее пограничную службу «за защиту европейских границ». Кроме того, Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направило дополнительные силы на помощь финским коллегам. Действия структур ЕС также стоит рассматривать как сигнализирование и демонстрацию своих возможностей, причем не столько для внешней аудитории, сколько для самой европейской.

Нынешний миграционный кризис лишний раз показывает полное недоверие к России со стороны северо-западного соседа, без чего невозможно говорить о поддержании даже минимальных контактов в ближайшем будущем. Полное закрытие границы — пусть и временное — вкупе с планируемым возведением вдоль нее 200-километровой стены служит отличной метафорой современной политики Финляндии на восточном направлении.

Автор — аналитик ИМИ МГИМО

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