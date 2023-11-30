Финансовый мегаконцертмейстер

Десятилетие мегарегулятора торжественно отмечали в начале сентября. И 10 же лет во главе Центробанка находится хрупкая с виду женщина Эльвира Набиуллина. Совпадение? Однозначно не оно.

В марте 2013 года в шорт-лист кандидатов на пост председателя Банка России ворвалась Эльвира Набиуллина (кстати, не без гордости отмечу, что первыми об этом написали «Известия»). До этого ни в один список финалистов, который удавалось достать различным СМИ, она не входила. И уже 12 марта стало известно, что именно Набиуллину президент выдвинул на пост главы ЦБ.

Но история ее назначения была еще более интересной. Как рассказывали тогда мои источники, после предложения возглавить регулятор Эльвира Сахипзадовна сказала, что вместе с традиционными банками ей придется принять на себя беспокойное хозяйство в виде негосударственных пенсионных фондов. На тот момент многие из них были весьма непрозрачными структурами в составе финансовых холдингов. При этом под их управлением находилось более 1,5 трлн рублей резервов и накоплений. Поэтому, как поясняли источники, Набиуллина согласилась на должность при условии, что получит карт-бланш для наведения порядка на рынке НПФ.

А с 1 сентября в ЦБ влилась и ФСФР (Федеральная служба по финрынкам), которая регулировала деятельность страховщиков и брокеров. Именно эта дата считается днем рождения мегарегулятора в России. За прошедшие годы под контроль Центробанка попали еще некоторые сегменты финрынка, произошло оздоровление банковского сектора и не только, а также случилось несколько экономических кризисов, часть из них имели политическую окраску, один — эпидемиологическую, если так можно выразиться.

Кстати, зачастую именно после кризисов Эльвиру Набиуллину отмечали зарубежные СМИ в качестве лучшего главы центробанка. В 2015-м это сделал журнал Euromoney, в 2017-м — The Banker. Если кто забыл, в 2014–2016 годах в стране был финансовый катаклизм, начавшийся из-за девальвации рубля в середине 2014-го, что, в свою очередь, было вызвано первыми антироссийскими санкциями.

Журналисты очень хорошо помнят ночь на 16 декабря 2014 года, когда совет директоров ЦБ принимал ключевое решение, извините за этот повтор, по ключевой ставке. И уже утром стало известно, что резко повысил ее до 17%. В принципе, на тот момент у регулятора было более чем достаточно резервов, чтобы продолжать поддерживать рубль валютными интервенциями, но выбор пал на жесткий вариант. Как показала история, решение было верным. Ведь если бы ЦБ продолжил тратить резервы, то только подогревал бы аппетиты спекулянтов. Аналогичный шаг повторился и в 2022 году, когда максимальная стоимость доллара превышала уже 120 рублей, а американские мечтатели обещали, что он повысится до 200 рублей и экономика России будет разорвана в клочья.

По прошествии времени стало понятно, что сколько бы президент США ни повторял по инерции про 200 рублей за доллар и клочья, на практике этого не произошло. Не без участия главы ЦБ несомненно. В условиях фактически холодной войны со Штатами издание этого государства Politico отдало ей первое место в категории «разрушители» (disruption) в списке 28 самых влиятельных людей в Европе.

Можно по-разному относиться к этой номинации, поскольку на первый взгляд категория разрушения не выглядит комплиментарной. Но в комментарии издание объясняет свой выбор тем, что «агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной, которую Politico назвало банкиром Путина, неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», а также «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля».

И в категорию разрушителей Politico включает личности, которые привнесли кардинальные изменения в сфере своей деятельности. Кстати, в бизнесе есть понятие «дисраптор», которое обозначает новационные продукты, идеи, технологии, привносящие революцию в отрасль, где применяются. Они меняют старые бизнес-модели и создают новые возможности для развития.

Как говорил один из широко неизвестных в России немецких писателей, «если похвалы, расточаемые друзьями, иной раз дают повод усомниться в их искренности, то зависть врагов заслуживает полного доверия».

Конечно, в комментариях Politico нашлось место и всяческим традиционным обвинениям в адрес нашей страны с экстраполяцией на хрупкую женщину и сильного финансиста. Правда, отметили там и то, что именно Набиуллина стала первой женщиной на посту главы Банка России, вспомнили о брошках, которыми она украшала свои наряды и которые служили своего рода сигналом направления денежно-кредитной политики (ДКП).

Хотя американское издание сделало акцент на жесткости ДКП, хочется заметить, что политика, проводимая нынешним главой ЦБ, весьма гибкая. Достаточно вспомнить, что регулятор быстро в 2022 году перешел к снижению чрезвычайной во всех смыслах ставки. При Набиуллиной ЦБ стал более открытым в своих комментариях и сигналах.

Не преминуло Politico подчеркнуть, что глава Банка России имеет и отстаивает свою позицию. От себя уже напомню, что свою линию она проводит в вопросе судьбы льготной ипотеки, ужесточении валютных ограничений в сегодняшней ситуации. И тут издание подливает еще ложку дегтя, заметив, что сейчас многие критикуют Эльвиру Набиуллину. Ошиблись. Не сейчас, а почти всегда.

Когда ДКП ужесточается, то — за то, что душит дорогим кредитом экономику, когда не ужесточается — что душит всё ту же экономику высоким курсом рубля, а население — инфляцией. Но, кажется мне, что если вы не вызываете раздражение, вас не критикуют, то это, если не брать крайнего случая, свидетельствует о том, что вы полнейший неудачник без конкурентов и завистников.

Спикеров не принято хвалить и признаваться им в уважении, но раз в год можно. Скажем, на день рождения. В крайнем случае, дважды, когда в США признают одним из самых влиятельных людей в Европе. Поскольку 1 сентября отмечалось десятилетие мегарегулятора, месяц назад Эльвира Сахипзадовна отметила круглую дату (опустим какую, ибо не выглядит на свой возраст), а тут и еще один повод от американцев, то хочется поздравить со всем вышеперечисленным. И да, признаться в уважении. Сегодня можно.

А еще американское издание вспомнило, что в 2017 году Кристин Лагард, тогдашняя глава Международного валютного фонда, восхваляла Набиуллину как женщину, которая может заставить «центральные банки петь» (после того как они лирически говорили об их общей любви к опере). Стонать, скорее, в нынешней ситуации.

Автор — обозреватель «Известий»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора