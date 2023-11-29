Эксперт рассказала о преимуществах и недостатках цифровых финансовых активов

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это облигации, акции, недвижимость и прочие активы в цифровом виде — в блокчейне (общедоступном реестре активов и транзакций), отметила инвестиционный эксперт Елена Дроздова 29 ноября. При этом она уточнила, что у них есть ряд преимуществ, среди которых безопасность и простота в использовании.

«Эти транзакции часто называют смарт-контрактами, поскольку они регистрируют контракт между двумя людьми, будь то перевод валюты, товара или услуги. ЦФА могут быть объектом сделок купли-продажи, их можно обменивать, передавать в залог, то есть это привычные нам объекты из реальной жизни, только оцифрованные в виде токена», — уточнила эксперт.

Она объяснила, что ЦФА выпускаются под надзором Центрального банка (ЦБ) РФ и в соответствии с федеральным законом. Операторами ЦФА могут быть банки и юридические лица, входящие в специальный реестр ЦБ. Пока в нем находятся 10 юридических лиц. Компании, которые хотят выпустить ЦФА, называются эмитентами, они через оператора информационной системы выпускает свой токен, объяснила Дроздова. При этом стоимость цифрового актива привязана к стоимости реального актива.

«ЦФА — это новый инструмент, который позволяет диверсифицировать свои вложения. Его может приобрести любой желающий. Но есть ограничения в зависимости от статуса на рынке — наиболее рискованные ЦФА (кредитный рейтинг ниже А-(RU)) неквалифицированным инвесторам недоступны. Квалифицированным доступны сделки с эмитентами, имеющими разное финансовое положение», — сказала инвестиционный эксперт.

По ее словам, к плюсам ЦФА для частного инвестора можно отнести безопасность.

«Сделки совершаются через операторов платформ, которые состоят в реестре Центрального банка. После зачисления ЦФА покупателю осуществляется перевод денег продавцу», — добавила она.

Кроме того, в формате ЦФА можно приобрести часть актива и не обязательно приобретать за его полную стоимость. Еще одно преимущества — простота в использовании. Все покупки и погашения осуществляются в приложении оператора, объяснила эксперт.

Дроздова также привела и минусы цифровых финансовых активов.

«[Во-первых,] пока нет большого выбора активов. [Во-вторых,] в моменте, как акции или облигации, невозможно [их] приобрести — необходимо ждать заявленной эмитентом даты выпуска», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что ЦФА — это «молодой» инструмент для частного инвестора на российском рынке, который только со временем приобретет широкое распространение. Но, по ее мнению, он станет важным элементом цифровой экономики.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что на площадке Мосбиржи планируется выпустить цифровой финансовый актив на жилье. Как рассказал «Известиям» директор по цифровым активам платформы Сергей Харинов, запуск инструмента намечен на 2024 год.