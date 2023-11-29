Губернатор Петербурга открыл форум «Российский промышленник»

В Санкт-Петербурге открылся международный форум-выставка «Российский промышленник-2023». Масштабное деловое событие объединило 460 компаний. При этом особое место среди них занимают местные предприниматели.

В экспозиции представлено инновационное промышленное оборудование и технологии.

«Труд наших промышленников очень реален. Только в 2022 году в город поступило налогов 1,163 трлн рублей. Это тоже большая заслуга нашей промышленности», — отметил губернатор Александр Беглов на открытии форума.

Власти города поставили задачу, чтобы доля малого бизнеса в структуре заказов крупных компаний выросла. «Для нас очень важно, чтобы малый и средний бизнес поменял свою структуру, нарастил ее в производственном направлении, чтобы часть заказов, которые выполняют сегодня наши крупные промышленные предприятия, выполнял малый и средний бизнес», — сказал Беглов.

Он напомнил, что сегодня российский бизнес активно сотрудничает с компаниями из дружественных стран, например, с белорусскими. «В свое время два президента определили хорошую формулу взаимодействия промышленных предприятий, да и других предприятий, между двумя нашими странами — это не конкуренция, а интеграция. И такие положительные примеры у нас сегодня есть», — уточнил губернатор.

На выставке прошла церемония передачи Санкт-Петербургу белорусской машины скорой помощи.