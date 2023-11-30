Тупиковое давление

У недавнего визита президента России Владимира Путина в Казахстан немедленно образовалось последствие. С 28 по 30 ноября Астану и Ташкент решил посетить специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан. Гостит ирландец в Центральной Азии не впервые, а точнее, только в этом году приезжает уже в третий раз (до этого он уже посещал Казахстан и Узбекистан, а также был в Киргизии).

Прежде чем говорить о том, что вынудило еврочиновника спешно собраться в вояж, уточним, зачем вообще введена должность спецпосланника Евросоюза по санкциям. Официально — затем, чтобы «обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или обхода ограничительных мер, введенных в отношении России». Говоря простым языком — запугивать тех, кто выступает за выстраивание с Россией доброжелательных или даже просто прагматичных отношений.

На дипломатическом языке цель визита О’Салливана обозначена так: «Продолжить конструктивный диалог с властями Казахстана и Узбекистана касательно санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации». Во время прошлого визита в Центральную Азию в апреле 2023 года О’Салливан просто «предупредил» Казахстан и Узбекистан о необходимости соблюдения санкций против Москвы. На итоговой пресс-конференции он заметил, что у него «нет достаточно подробной детальной информации» о том, что санкции обходятся.

МИД России тогда констатировал факт неприкрытого давления на центральноазиатские республики. «В ход идут любые инструменты — от политического шантажа и запугивания экономоператоров до обещаний выделить многомиллионные инвестиции на инфраструктурные проекты. Расцениваем это как вопиющее неуважение к суверенным государствам, их интересам и перспективам развития, грубое пренебрежение нормами дипломатического общения», — говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

И вот теперь новый визит. Сам О’Салливан на брифинге в Астане пояснил, что его приезд носит исключительно деловой и миролюбивый характер. «Никаких угроз в своих визитах я не проявляю, считаю те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, общими. Потому что это касается всех стран. Мы уважаем позицию других стран, например, Казахстана, о неприсоединении к санкциям. Это решение каждого государства. Что здесь важно? Казахстан заинтересован в установлении торговых отношений со странами — членами ЕС и привлечении инвестиций. Поэтому ни государству, ни компаниям, работающим в этой стране, не выгодно, чтобы Казахстан стал местом обхода санкций. Это общий вызов для всех нас, и мы высоко ценим готовность решить эту проблему вместе с Казахстаном».

Однако тут же подчеркнул, какая сфера торговли Казахстана с Россией интересует его больше всего: «Дело не в объеме, а в ценности и в летальном эффекте данных товаров и изделий. Как мы знаем, эти товары используются для усиления потенциала вооружения Российской Федерации, именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы прекратить реэкспорт этих изделий. В основном это товары высокой технологии, речь идет об интегральных схемах, оперативной памяти, об оборудовании, которое имеет оптический прицел». То есть главная цель визита еврочиновника состоит в том, чтобы по возможности помешать военному сотрудничеству двух стран.

Так что политика нейтралитета и многовекторности, о которой неоднократно говорили высшие лица Казахстана, и даже ужесточение таможенного контроля и досмотра грузов на границе с Россией не спасает Астану от бдительного и недоброжелательного ока евроконтролеров. О’Салливан наверняка будет добиваться от Казахстана не только четкого соблюдения санкций, но и запугивать местные элиты вторичными мерами. А также, возможно, попытается получить доступ и к таможенной документации республики. В любом случае Евросоюз отчаянно пытается всеми способами расширить свое влияние в регионе. И это особенно очевидно после множества личных встреч Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева (последняя состоялась в Минске на саммите ОДКБ), свидетельствующих о том, что Россия и Казахстан взаимодействуют плодотворно и четко и фраза Путина о «ближайшем союзнике» — не пустые слова.

Ситуацию с давлением Запада на республики Центральной Азии можно считать тупиковой. Ни Казахстан, ни Узбекистан, ни другие страны региона не могут прекратить или даже сколько-нибудь существенно ограничить взаимодействие с Россией, поскольку для их экономик это смерти подобно. При этом санкционное действие в отношении центральноазиатских республик в политическом плане переводит эти страны в лагерь противников Запада и, соответственно, вынуждает их быть более близкими союзниками РФ. Иными словами, чем больше еврочиновники давят на постсоветские республики Центральной Азии, тем ближе эти страны становятся к Москве.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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