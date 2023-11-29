Россиянам вернут хиты советской анимации

В России появится новый семейный телеканал «КиноМульт», сообщили в медиахолдинге «Цифровое Телевидение».

«Библиотека телеканала объединяет коллекцию фильмов и анимации из сокровищницы Гостелерадиофонда, ВГТРК, студии «Паровоз», «Союзмультфильма» и других анимационных студий», — рассказали в компании.

Запуск состоится 18 декабря. Цель создания канала — познакомить юных телезрителей с художественными фильмами и мультфильмами, которые смотрели их родители в детстве, а также с хитами современной анимации.

Абоненты видеосервиса Wink смогут посмотреть на канале «Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «В поисках капитана Гранта», «Алису в стране чудес», «Приключения Мюнхаузена», «Следствие ведут Колобки».

Также в программе — современная анимация: «Тима и Тома», «Домики», «Бодо Бородо», «Бумажки», «Волшебный фонарь». Еще в эфире появится Аркадий Паровозов, который в течение дня будет обучать детей правилам безопасности.

Кроме того, в телевизионной сетке — фильмы «Каштанка», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Лев ушел из дома», «Когда я был вундеркиндом», «С кошки всё началось», «Петька в космосе», «Фантазии Веснухина», «Камертон», «Малявкин и компания».