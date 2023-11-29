Фундамент постглобализации

Очередной форум «Примаковские чтения», состоявшийся 27–28 ноября в Москве, стал впечатляющей демонстрацией нежизнеспособности западных усилий по изоляции России. В мероприятии приняли участие представители 50 стран, включая даже Соединенные Штаты, несмотря на высочайший уровень русофобии и антироссийской паранойи в Вашингтоне. По всей видимости, наиболее чуткие и интеллектуальные представители коллективного Запада начинают ощущать всю бесплодность и деструктивность курса на отказ от диалога с Москвой. Тем более — и «чтения» прекрасно это продемонстрировали — ведущие политики, дипломаты и эксперты из стран Востока и Юга с огромным энтузиазмом готовы к взаимодействию с российскими партнерами, в том числе в рамках обсуждения контуров истинно многополярного мира, выстраивающегося на наших глазах.

Неслучайно главной темой форума был заявлен разговор о «горизонтах постглобализации». За этой довольно нестандартной формулировкой, предложенной организаторами, кроются как надежды, так и озабоченности мирового большинства, связанные с отмиранием прежней, изжившей себя модели развития. Украинский кризис наглядно продемонстрировал, что система, создававшаяся Вашингтоном и его союзниками якобы как «справедливая» и «отвечающая естественным интересам международного сообщества», на деле была осознанно наполнена минами замедленного действия.

Механизмы принуждения и наказания не согласных с вашингтонским консенсусом государств были заложены в фундамент институтов, обеспечивающих развитие глобализационных процессов. И, разумеется, Россия, на которую обрушилась вся мощь западных санкций, должна была стать показательной жертвой, «публичная порка» которой призвана была приструнить других «диссидентов», включая Китай. Москва же, выстояв, не просто сломала эту схему, но и ярко показала всем партнерам и союзникам, насколько неэффективными, лицемерными и аморальными оказались постулаты, лежащие в основе западоцентричного мироустройства. И теперь пришло время масштабной дискуссии о перспективах трансформации всей парадигмы глобального развития.

В своем блестящем выступлении на «Примаковских чтениях» глава МИД России Сергей Лавров четко обрисовал основные приоритеты той коалиции государств, которые уже выходят победителями из гибридного противостояния евро-атлантического сообщества и не-Запада. В основе нашего сотрудничества лежат принципы взаимоуважения, стремления к компромиссу, отказа от попыток навязывать свою ценностную модель, нацеленности на решение базовых проблем через диалог и инклюзивность. Казалось бы, простые и всем очевидные истины!

Но США, которые 30 лет назад заявляли о приверженности букве международного права и верховенству институтов ООН, на деле не смогли отказаться от соблазнов утвердить свое доминирование через эксплуатацию временной слабости других мировых держав. Теперь же для Вашингтона наступает время собирать камни.

Как справедливо заметил наш министр иностранных дел, этот подход не означает форсирования некой новой блоковости — наоборот, мы приветствуем поддержание в меняющихся реалиях постглобализации многовекторных связей, организованных в том числе с участием стран Запада. Но в этих условиях ни у одной из сторон не должно быть нацеленности на гегемонию, не может применяться «право сильного», наконец, нет места попыткам укрепить свою безопасность — как военную, так и экономическую — за счет безопасности других игроков.

Если Запад примет такой порядок вещей, рано или поздно мы вернемся к конструктивному политическому и мирному сосуществованию. Но в ожидании этого закономерного отрезвления мы не намерены терять время — и вместе с друзьями из стран не-Запада продолжим расширять и познавать горизонты постглобализации, разговор о которых будет еще очень долгим, насыщенным и содержательным.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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