Сейсмолог заявил о вероятности землетрясения в Турции силой 7,4 балла

По прогнозу турецкого сейсмолога Наджи Гёрюра, подземные толчки магнитудой 7,2–7,6 балла ожидаются в районе Мраморного моря, недалеко от Стамбула с 17-миллионным населением. Об этом написала газета Cumhuriyet.

«Ведущие турецкие эксперты по землетрясениям и стихийным бедствиям, в том числе профессор Наси Гёрюр, предупредил о землетрясении, магнитуда которого в Стамбуле, находящемся на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, как ожидается, превысит 7 баллов», — отмечает издание в материале от 27 ноября.

По прогнозам, землетрясение будет в районе Мраморного моря, «ожидается разлом северной ветки Северо-Анатолийской тектонической плиты в районе Принцевых островов и города Кумбургаз». При этом Гёрюр указал на необходимость укреплять и повышать сейсмоустойчивость городов Турции, и в первую очередь Стамбула.

«Мы живем в стране, где землетрясения продолжаются уже 13 млн лет и будут продолжаться еще больше. Мы не можем остановить землетрясения, но мы также не можем потерять десятки тысяч людей. Что нам нужно сделать для нашего будущего — это иметь сейсмостойкие города», — приводит газета слова ученого.

По его мнению, необходимо убедить турецких политиков инвестировать в жилье, устойчивое к землетрясениям.

Еще в августе Гёрюр предупредил, что Турция вступает в период сильных землетрясений, в связи с чем Стамбул уже сейчас нужно начинать готовить к тому, чтобы уменьшить последствия от грядущих разрушений.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе продолжали происходить новые толчки, но имевшие меньшую силу. Жертвами февральских землетрясений в Турции стало свыше 50 тыс. человек, более 107 тыс. человек пострадали. Землетрясения затронули также Сирию, где свыше 400 тыс. человек пострадали от природной катастрофы, погибло более 5,8 тыс. человек.