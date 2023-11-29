В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире по нардам «Betboom Новогодний Кубок федерации – 2023». Трансляция
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- В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире по нардам «Betboom Новогодний Кубок федерации – 2023». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 29 ноября, проходит пресс-конференция, посвященная финалу всероссийского турнира по длинным нардам «Betboom Новогодний Кубок федерации – 2023», который состоится 17 декабря в Москве. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Участники:
- Алексей Авсецин, президент Федерации нард и бэкгэммон России;
- Джефф Монсон, участник суперпоединка по нардам;
- Олег Тактаров, участник суперпоединка по нардам;
- Кевин Джонсон, участник турнира звезд спорта,
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.