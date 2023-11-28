В Петербурге прошел финал крупнейшего в России чемпионата мастерства «Профессионалы»

В Санкт-Петербурге состоялся финал крупнейшего в России чемпионата мастерства «Профессионалы». В нем приняли участие 650 человек из всех регионов страны, а также из других государств. Среди них — учащиеся старших классов, студенты и начинающие специалисты.

Зампред правительства России Татьяна Голикова отметила, что участники чемпионата демонстрируют именно те компетенции, которые нужны экономике РФ и которые движут страну вперед, обеспечивают ее независимость и технологический суверенитет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в свою очередь заявил, что Россия должна стать самой передовой страной. «И это сделаете уже вы. А если вы это сделаете, у нас страна будет еще лучше, еще сильнее. И наша великая Россия узнает новых своих чемпионов в производстве», — добавил он.

Судьи высоко оценили подготовку участников соревнований, а 500 экспертов помогли им разработать план развития карьеры. Лучших в финале определяли в 35 компетенциях основной категории и еще 20 — в категории «Юниоры».

На заключительный этап чемпионата приехало около 50 тыс. гостей со всей страны.

Беглов напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу достижения страной технологического суверенитета. «И от нас зависит, особенно от нашей молодежи, чтобы мы стали в этом направлении передовыми, передовыми в мире. И я уверен, что это у нас абсолютно получится», — добавил губернатор.

В феврале президент заявил, что за пять лет необходимо подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий. Для достижения этой цели в РФ создается необходимая инфраструктура. Так, в стране формируют еще 70 образовательно-производственных кластеров, в которые уже входят больше 900 средних профессиональных учебных заведений.