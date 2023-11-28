Вышел трейлер фильма Алексея Германа – младшего «Воздух»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная медиагруппа») представляет трейлер масштабной военной драмы Алексея Германа – младшего «Воздух». Производством фильма занимались кинокомпании METRAFILMS и «Амедиа Продакшн» при поддержке Первого канала, Фонда кино, фонда «Кинопрайм», киностудии «Ленфильм» и Комитета по культуре города Санкт-Петербурга. Фильм выйдет в российский прокат 18 января 2024 года.

Премьера трейлера состоялась в рамках Московского международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». Кроме того, представляем вашему вниманию новые кадры из фильма и тизер-постер.

Международная премьера фильма состоялась на Токийском кинофестивале, где его представили режиссер Алексей Герман – младший, художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная, а также актрисы Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, и Елена Лядова. Картина была тепло принята зрителями фестиваля.

Съемки фильма заняли более трех лет и включали несколько блоков. Натурные съемки проходили в различных регионах России, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Саратовскую и Новгородскую области, а также Карелию. Для съемок воздушных боев, которые проводились зачастую в сложных метеоусловиях, использовали несколько типов самолетов с камерами. В фильме были воссозданы советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, развалины Сталинграда и множество других объектов. Кроме того, творческая группа создала большое количество полноразмерных моделей самолетов времен Великой отечественной войны с исторической точностью, некоторые из них сейчас экспонируются в музее в Кронштадте. Для съемок схваток в воздухе в павильонах было изобретено оборудование, которое позволяло артистам испытывать настоящие перегрузки.

Художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная, лауреат «Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад в киноискусство художника-постановщика и художника по костюмам на МКФ в Берлине 2018 г., создала эпоху военного времени, традиционно уделяя особое внимание деталям. Значительная часть костюмов была сшита вручную в полном соответствии с реалиями Великой Отечественной войны.

По сюжету, во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Все они — еще юные, не обстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.

Также в фильме снимались Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова.