Оборот столичного модного бизнеса превысил 150 млрд рублей в год

Суммарный оборот бизнеса, занятого в модной индустрии столицы, превышает 150 млрд рублей в год, и эти цифры постоянно растут, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в Москве работает порядка 11 тыс. профильных компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Это 7,7% от всех креативных предприятий столицы.

«В московской индустрии моды трудятся почти 32 тыс. человек», — добавила Сергунина.

Город предоставляет предпринимателям отрасли различные инструменты для запуска и развития своего дела. Одна из наиболее популярных программ — «Сделано в Москве». На виртуальной витрине представлены товары и услуги более 4,4 тыс. предпринимателей, в том числе из сферы креативных индустрий. Аудитория онлайн-шоурума составляет порядка 2 млн уникальных посетителей. Вместе с тем столичные компании, участвующие в проекте, получают возможность продемонстрировать свою продукцию на ярмарках, выставках и форумах. Суммарная аудитория мероприятий, в которых уже приняли участие бренды проекта, превысила более 1,5 млн человек.

Кроме того, в городе организуются и другие события — с участием зарубежных гостей. Так, с 28 ноября по 2 декабря в Москве проходит международный форум BRICS+ Fashion Summit. В масштабном деловом событии примут участие представители более 60 стран.

Также город предлагает игрокам рынка модной индустрии финансовые меры поддержки. Так, предприниматели могут получить до 30 млн рублей на покупку оборудования, до 10 млн — на обучение сотрудников, до 75 тыс. — на патентование в России и до 2 млн рублей — на регистрацию изобретения за рубежом. В дополнение действуют субсидии и гранты для экспортеров.

Еще в городе работает первый центр услуг для креативного бизнеса. С 2021 года его специалисты обработали порядка 2 тыс. заявок, 44% из них поступило от предприятий в сфере моды.