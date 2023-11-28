Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции запретят курить на пляжах и в парках
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Мир
В МИД РФ уличили Запад в блокировании переговоров между Киевом и Москвой
Экономика
«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Экономика
В ЦБ назвали преступлением ложное заявление о банкротстве СПБ Биржи
Мир
В Белоруссии начались обыски по делу оппозиционного координационного совета
Мир
Япония заявила о планах помочь Украине в области разминирования
Мир
Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия
Мир
СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами
Мир
Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта
Мир
Путин назвал создание Палестины в границах 1967 года условием для урегулирования
Наука и техника
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
Общество
Росалкогольтабакконтроль поддержал ограничение крепости алкогольного мороженого

Оборот столичного модного бизнеса превысил 150 млрд рублей в год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суммарный оборот бизнеса, занятого в модной индустрии столицы, превышает 150 млрд рублей в год, и эти цифры постоянно растут, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в Москве работает порядка 11 тыс. профильных компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Это 7,7% от всех креативных предприятий столицы.

«В московской индустрии моды трудятся почти 32 тыс. человек», — добавила Сергунина.

Город предоставляет предпринимателям отрасли различные инструменты для запуска и развития своего дела. Одна из наиболее популярных программ — «Сделано в Москве». На виртуальной витрине представлены товары и услуги более 4,4 тыс. предпринимателей, в том числе из сферы креативных индустрий. Аудитория онлайн-шоурума составляет порядка 2 млн уникальных посетителей. Вместе с тем столичные компании, участвующие в проекте, получают возможность продемонстрировать свою продукцию на ярмарках, выставках и форумах. Суммарная аудитория мероприятий, в которых уже приняли участие бренды проекта, превысила более 1,5 млн человек.

Кроме того, в городе организуются и другие события — с участием зарубежных гостей. Так, с 28 ноября по 2 декабря в Москве проходит международный форум BRICS+ Fashion Summit. В масштабном деловом событии примут участие представители более 60 стран.

Также город предлагает игрокам рынка модной индустрии финансовые меры поддержки. Так, предприниматели могут получить до 30 млн рублей на покупку оборудования, до 10 млн — на обучение сотрудников, до 75 тыс. — на патентование в России и до 2 млн рублей — на регистрацию изобретения за рубежом. В дополнение действуют субсидии и гранты для экспортеров.

Еще в городе работает первый центр услуг для креативного бизнеса. С 2021 года его специалисты обработали порядка 2 тыс. заявок, 44% из них поступило от предприятий в сфере моды.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023