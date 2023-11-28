Во Франции запретят курить на пляжах и в парках

Во Франции введут запрет на курение на пляжах и в парках в рамках программы по борьбе с курением на 2023–2027 годы. Об этом 28 октября сообщил министр здравоохранения страны Орельян Руссо.

«Зоны запрета курения будут расширены на пляжи, парки, леса и территории вблизи общественных мест», — сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.

Министр указал на высокую смертность в стране из-за табакокурения. По его словам, от этого умирает 75 тыс. человек в год.

Руссо намерен добиться к 2030 году появления «поколения без табака». Он уточнил, что правительство Франции должно представить законодательные инициативы по нормализации жизни без сигарет в начале 2024 года.

Кроме того, он не исключил введения новых штрафов за курение, а также рассказал, что стоимость пачки сигарет, которая сейчас составляет €11, вырастет до €12 к 2025 году и до €13 в 2026 году.

Ранее, 22 августа, сообщалось, что с 1 марта 2024 года в России запретят продажу вейпов с пищевыми добавками. В пояснительной записке к закону о запрете вейпов сказано, что их агрессивно продвигают как «более безопасные», «вкусные» и «бездымные» альтернативы обычным сигаретам, однако у детей и подростков, которые используют электронные системы доставки никотина, резко повышается риск курения табака в будущем, считают законодатели.