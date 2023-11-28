Прокурор потребовал назначить 12 лет лишения свободы экс-сенатору Шпигелю

Представитель обвинения потребовал назначить бывшему сенатору от Пензенской области Борису Шпигелю 12 лет лишения свободы по делу о даче взяток. Об этом 28 ноября сообщил его адвокат Алексей Шуварин.

«Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал признать Шпигеля виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере») и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии общего режима», — сказал он ТАСС.

Шпигель обвиняется в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Ему прокурор запросил 13 лет лишения свободы.

Белозерцева арестовали в марте 2021 года. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток. Вскоре был арестован и Шпигель.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей.

Позже экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, но заявил, что деньги предназначались на избирательную кампанию. Кроме этого, в ходе обыска у бывшего чиновника обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему.

В феврале 2023 года дело было передано в суд. Было допрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, общий объем уголовного дела составил 164 тома. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд рублей. В его числе 61 объект недвижимости Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля.