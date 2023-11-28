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Ущерб на 68 млн рублей нанес ураган Красноярскому краю

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Фото: Telegram/AlekseiKopaigorodskii
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Власти Красноярского края подсчитали ущерб, нанесенный экономике региона ураганом, который произошел 19 ноября. На заседании кабинета министров его глава Сергей Верещагин обратил внимание на необходимость своевременной ликвидации последствий стихии.

Повреждения в основном получили крыши и фасады учреждений здравоохранения, культуры и образования. Также повреждены жилые дома в 17 муниципалитетах. Ущерб оценивается в 67,8 млн рублей. Погибших и пострадавших в результате стихии нет.

Основную часть суммы на восстановление инфраструктуры выделят из резервного фонда регионального правительства. Жители также могут обращаться за выделением материальной помощи до 30 тыс. рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ураган прошел в ряде регионов России 19 ноября. Его последствия затронули в том числе Красноярский край, Хакасию и Томскую область. В тот день в Красноярском крае шквалистый ветер оборвал ЛЭП и повалил деревья, это вызвало множество повреждений и перебои с электричеством.

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