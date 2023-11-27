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Десять российских регионов повысили свою инвестиционную привлекательность

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Оценку инвестиционной привлекательности регионов России в контексте перехода к устойчивому развитию обсудили на пресс-конференции ТАСС в понедельник, 27 ноября. Беседа была посвящена результатам ХI ежегодного аналитического исследования по этой теме.

Инвестиционная активность в России растет вопреки неблагоприятному внешнему фону и сохраняющимся рискам, отметили эксперты. Соединение в одном исследовании параметров инвестиционной привлекательности и усилий по устойчивому развитию охватывает широкий спектр вопросов, подчеркнул декан экономического факультета МГУ, председатель Общественного совета Минэкономразвития России Александр Аузан.

— У нас большой набор показателей, это значит, что мы видим довольно подробную картину. И это важно и для инвесторов, и для региональных властей. Потому что раз картинка детальная, вы видите, где вы впереди, где у вас трудности, что нужно подтянуть. Я рассчитываю, что такой результат научных усилий дает некоторую навигацию, — отметил он.

По данным исследования, в топ-10 регионов по инвестиционной привлекательности вошли Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Подмосковье, ХМАО и Белгородская, Магаданская, Сахалинская и Ленинградская области. В 2022 году объем инвестиций в основной капитал оказался на 4,6% выше по сравнению с 2021 годом. В первом полугодии 2023 года положительная динамика сохраняется.

У десяти регионов рейтинг повысился, однако у 25 — наоборот снизился. Но в лидеры по прошлому году выбились семь из восьми федеральных округов (годом ранее их было пять). Не попал в топ только Северо-Кавказский ФО. При этом распределение инвестиций по регионам остается неравномерным: на долю 23 лидеров пришлось 66,5% инвестиций в основной капитал.

Принципы устойчивого развития в свои стратегии социально-экономического развития интегрировали сравнительно небольшое число российских регионов, отметил в своем выступлении руководитель ESG-лаборатории МГУ и НРА, научный руководитель направления устойчивого развития НРА Христофор Константиниди. Однако, подчеркнул он, местным администрациям стоит это сделать.

— Переход к устойчивому развитию — это безусловно выигрышная позиция для регионов за счет ESG-трансформации системы управления. Здесь можно укрепить свои позиции и оставаться привлекательными для крупных, в том числе немногочисленных международных инвесторов, которые уделяют большое внимание экологической и социальной ответственности. А также пока еще отстающие в инвестиционном развитии регионы могут за счет этого фокуса и проведения трансформации системы управления через призму ESG создать уникальное предложение для инвесторов и простимулировать устойчивое развитие малого и среднего бизнеса, — сказал Константиниди.

В этом контексте нельзя избежать и темы изменения климата, отметила заместитель директора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Анна Кузнецова. По ее словам, государство тоже включилось в эту повестку и помогает как частному бизнесу, так и властям на местах.

— Россия — это открытая, интегрированная экономика, и оставаться в стороне от международного тренда не получится. Минэкономразвития уже устанавливает определенные рамки, дает рекомендации, как двигаться в этом направлении. Активно развивается наше углеродное регулирование, запустился государственный учет, у регионов появились соответствующие полномочия. То есть деятельная работа в этом плане ведется, — пояснила она.

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