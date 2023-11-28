К Тихому плавание: когда ТОФ получит новую подлодку «Можайск»

Торжественная церемония подъема флага ВМФ на дизель-электрической подлодке «Можайск» проекта 636.3 пройдет 28 ноября на АО «Адмиралтейские верфи». Подлодке — носителю крылатых ракет «Калибр» предстоит нести службу на Тихоокеанском флоте. Чтобы прибыть к месту постоянного базирования, она совершит переход через три океана. По данным источников «Известий» в Минобороны России, этот дальний поход состоится не раньше лета 2024 года.

Пятая подлодка проекта 636.3 для ТОФ

«Можайск» стал пятой подлодкой в линейке из шести кораблей проекта 636.3, которые строятся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота. Ранее в его состав вошли «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан» и «Уфа».

По данным источников «Известий» в Минобороны России, Балтийский флот «Можайск» покинет не ранее лета 2024 года, после отработки так называемых курсовых задач. Не исключено его участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России — он традиционно проводится в последнее воскресенье июля.

Возможных маршрутов межфлотского перехода два. Южный пролегает через Средиземное море и Индийский океан. В этом случае «Можайск» может быть загружен «Калибрами» и выполнить боевые задачи в интересах российской группировки войск в Сирии.

Второй вариант похода — через Северный морской путь. В прошлом году лодка «Магадан» проекта 636.3 прошла на Тихий океан именно Севморпутем, выполнив учебно-боевые задачи в полярных широтах. Это был первый за десятилетия переход по этому маршруту неатомной подводной лодки. Ее испытания в арктических широтах прошли в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2022». По итогам корабли проекта 636.3 были признаны пригодными для действий в Арктике.

Завершение серии

«Можайск» вместе с завершающей серию лодкой «Якутск» были заложены в 2021 году. «Якутск» планируется достроить в 2024-м. Все корабли поступают в 19-ю бригаду Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее, с 2010 по 2016 год, была построена серия из шести кораблей для Черноморского флота.

Корабли проекта 636 в советские времена разрабатывались на экспорт в страны Варшавского договора. Со второй половины 1990-х годов они строились для КНР, Алжира и Вьетнама. Затем было принято решение закупить их и для российского флота. Они создаются по модернизированному варианту 636.3, имеют улучшенные ходовые характеристики, сниженный уровень шумности, современную автоматизированную систему управления и навигационный комплекс.

Ключевые задачи подлодок проекта 636.3 — уничтожение надводных и наземных целей, патрулирование районов несения боевого дежурства подводными стратегическими ракетоносцами, разведка, а также противодействие подлодкам противника. Они имеют водоизмещение свыше 3,9 тыс. т, длину — 74 м, скорость — 18 узлов, автономность плавания — до 45 суток. Предельная глубина погружения — 300 м. Корабль оснащен шестью торпедными аппаратами. Может применять торпеды, мины, а также крылатые ракеты «Калибр». Экипаж — 52 человека.