«Мираторг» прокомментировал сообщения об обнаружении иглы в стейке

Российский агрохолдинг «Мираторг» инициировал внутреннее расследование на производстве после публикации в Сети о находке покупателем иглы в стейке производства компании.

Как сообщает агрохолдинг, металлодетектор, который установлен на линии производства стейков, настроен на обнаружение металлов, поэтому игла в случае попадания в продукт была бы немедленно обнаружена, а сам продукт отбракован.

«Исправность металлодетектора проверяется с периодичностью раз в два часа с помощью специальных тестовых образцов оператором линии и периодически специалистом отдела контроля качества, что отражается в журнале контроля. Проверка работы оборудования подтвердила, что металлодетектор работает исправно: при контрольных проверках оборудование видит тестовые образцы и отбраковывает их», — говорится в заявлении.

В технологическом процессе производства стейков не используется инъектирование сырья (так называемое шприцевание). Соответственно, игла не могла попасть в продукцию на заводе, заверили в «Мираторге». Гарантировать безопасность продукции помимо металлодетекторов позволяет многоступенчатая система контроля. Производство говядины аттестовано органами ветеринарного контроля.

«Компания утверждает, что предмет, который был обнаружен покупателем в продукции компании и оказался там, как безапелляционно утверждается, по вине компании, не был занесен в продукцию компании на производстве», — указали в агрохолдинге.

Ранее в Сети сообщалось, что житель Москвы заказал два стейка, один из которых содержал иглу размером около 3 см. После этого покупатель принес товар в магазин. Мужчине вернули деньги, затем москвич обратился в полицию.