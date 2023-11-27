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«Мираторг» прокомментировал сообщения об обнаружении иглы в стейке

«Мираторг»: игла не была занесена в продукцию компании на производстве
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Фото: Global Look Press
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Российский агрохолдинг «Мираторг» инициировал внутреннее расследование на производстве после публикации в Сети о находке покупателем иглы в стейке производства компании.

Как сообщает агрохолдинг, металлодетектор, который установлен на линии производства стейков, настроен на обнаружение металлов, поэтому игла в случае попадания в продукт была бы немедленно обнаружена, а сам продукт отбракован.

«Исправность металлодетектора проверяется с периодичностью раз в два часа с помощью специальных тестовых образцов оператором линии и периодически специалистом отдела контроля качества, что отражается в журнале контроля. Проверка работы оборудования подтвердила, что металлодетектор работает исправно: при контрольных проверках оборудование видит тестовые образцы и отбраковывает их», — говорится в заявлении.

В технологическом процессе производства стейков не используется инъектирование сырья (так называемое шприцевание). Соответственно, игла не могла попасть в продукцию на заводе, заверили в «Мираторге». Гарантировать безопасность продукции помимо металлодетекторов позволяет многоступенчатая система контроля. Производство говядины аттестовано органами ветеринарного контроля.

«Компания утверждает, что предмет, который был обнаружен покупателем в продукции компании и оказался там, как безапелляционно утверждается, по вине компании, не был занесен в продукцию компании на производстве», — указали в агрохолдинге.

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Ранее в Сети сообщалось, что житель Москвы заказал два стейка, один из которых содержал иглу размером около 3 см. После этого покупатель принес товар в магазин. Мужчине вернули деньги, затем москвич обратился в полицию.

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