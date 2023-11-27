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В России разработали алгоритм проверки честности скидок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России разработан механизм, который позволит покупателям убедиться в честности предоставляемых продавцами скидок, сообщили в пресс-службе компании «Авито», специалисты которой создали алгоритм.

Фальшивые скидки являются серьезной проблемой, прежде всего, для онлайн-торговли, и покупатели часто жалуются на них. Для того, чтобы представить товар, продаваемый по обычной цене, как предлагаемый по скидке, продавцы идут на разные ухищрения — от установки «обычной» цены случайным образом до повышения цен в канун распродаж, чтобы потом снизить их, представив это как «скидку». Механизм, разработанный специалистами «Авито», призван исключить подобные мошеннические схемы. Как сообщают представители «Авито», он будет опробован в период предстоящей распродажи на «Авито», которая стартует 27 ноября.

В рамках нового механизма к распродаже смогут принять участие только продавцы с рейтингом не ниже 4,5. Для каждой категории товаров будет установлен минимальный размер скидки от 5 до 20%. Будет также определен потолок скидок — он будет равен 80%. Окончательный раз мер скидки в предложенных пределах будет устанавливать сам продавец. При этом товары должны быть выставлены на продажу не позже 19 ноября, а цена на них не должна меняться с этого периода и превышать среднюю за последний месяц. Если продавец увеличит цену на товар, он будет исключен из распродажи. Таким образом будет обеспечено реальное снижение цены на товары.

«Нашей команде пришлось провести большой объем работ, чтобы реализовать функционал распродажи для платформы. После летних и осенних тестов мы переходим к первой масштабной распродаже. В дальнейшем в наших планах проводить тематические распродажи. При этом самое важное, чтобы распродажа оставалась честной. Повышать стоимость вещей заранее, чтобы „отбить“ скидку, будет нельзя: из акции исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса распродажи до окончания промо», — рассказал руководитель e-commerce маркетинга «Авито» Даниил Заболотный.

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