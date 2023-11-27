В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы дополнительного образования детей. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы дополнительного образования детей. Трансляция
В понедельник, 27 ноября, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Итоги и перспективы организации каникулярных профориентационных школ, направленных на обновление содержания технологий дополнительного образования детей». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Участники:
- Наталья Кочеткова, и.о. директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России;
- Олег Понарьин, заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России, генерал-майор полиции;
- Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, доктор экономических наук, профессор;
- Оксана Гончарова, директор ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук;
- Патимат Омарова, декан факультета специального (дефектологического) образования ДГПУ имени Расула Гамзатова, кандидат психологических наук, профессор;
- Елена Капура, генеральный директор ООО «Академия Артмастерс».