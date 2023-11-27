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В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы дополнительного образования детей. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В понедельник, 27 ноября, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Итоги и перспективы организации каникулярных профориентационных школ, направленных на обновление содержания технологий дополнительного образования детей». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Участники:

  • Наталья Кочеткова, и.о. директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России;
  • Олег Понарьин, заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России, генерал-майор полиции;
  • Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, доктор экономических наук, профессор;
  • Оксана Гончарова, директор ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук;
  • Патимат Омарова, декан факультета специального (дефектологического) образования ДГПУ имени Расула Гамзатова, кандидат психологических наук, профессор;
  • Елена Капура, генеральный директор ООО «Академия Артмастерс».
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