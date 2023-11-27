Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим ЧС объявлен в Крыму из-за последствий непогоды
Происшествия
В ДНР из-за непогоды без электричества осталось около 525 тыс. абонентов
Политика
Путин заявил об изжившей себя сформированной Западом модели глобализации
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе трех аэропортов Москвы
Мир
В ВСУ заявили об опасениях расширения конфликта с Россией
Мир
В Чехии намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ
Происшествия
Один человек погиб из-за непогоды в Крыму
Мир
США сообщили об атаке на свой эсминец в Аравийском море
Происшествия
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
Общество
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Происшествия
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
Происшествия
В Минздраве сообщили о семи пострадавших в Евпатории из-за непогоды
Общество
Конгресс молодых ученых пройдет в парке науки и искусства «Сириус»
Происшествия
Из-за шторма погибло около 800 морских животных в музее-аквариуме Севастополя

Конгресс молодых ученых пройдет в парке науки и искусства «Сириус»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из самых крупных форумов современных технологий, III Конгресс молодых ученых – 2023, пройдет в парке науки и искусства «Сириус». О грядущем мероприятии рассказал 27 ноября корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

По его словам, конгресс соберет больше 5 тыс. гостей из 25 стран. В течение трех дней участники смогут посетить более 100 мероприятий, лекций, круглых столов. Ожидается, что площадка свяжет молодых специалистов, государство и регионы, а также поможет науке развиваться дальше.

Как отметил корреспондент, за день до открытия конгресса рабочие заканчивают монтаж научных стендов, в этих самых стендах на коленках собирают роботов.

Подводный дрон студент Севастопольского университета когда-то создавал для конкурса, теперь уже третья версия аппарата готова привлечь к себе внимание промышленных гигантов. «Предназначение этого робота — исследование морского дна», — рассказал он.

К площадке делегации из Тулы несут макет стволопроходческой установки, результат работы молодых ученых. А еще город представит аппараты дальней беспилотной авиации.

«Очень всё ответственное, чувствительное. Вез сам и еще сотрудники на машине. Буквально по каждой позиции у нас есть предложения к участникам, к бизнесу для проведения переговоров», — рассказал представитель делегации Тулы.

Готовить кофе для посетителей будет механический бариста. «Роборука готовит кофе для посетителей. Без кофе не останутся», — уточнил его разработчик.

Третий по счету Конгресс молодых ученых станет ключевым событием десятилетия науки и технологий. Научная площадка не столько про новинки, сколько про тех, кто их создает. Конгресс стал механизмом, через который голос молодых специалистов слышат. Их предложения и пожелания замечают, их разработкам и исследованиям помогают.

Вся прелесть в междисциплинарности, полагает кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории перспективных технологий РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева Виктор Малородов. Его объект исследований — гистология и зоотехния. Он выразил уверенность, что тандем со специалистами в области искусственного интеллекта может принести колоссальные результаты, например в птицеводстве.

«Наши технологии микроклимата позволяют визуально показать, хорошо ли птица дышит на примере внутренних органов, а также увеличить продуктивность одного квадратного метра производственной площади», — рассказал он.

На стендах проекта «Наша лаба» всё помечено надписью «сделано в России». Оборудование не уступает зарубежному, но намного дешевле. Самое главное, производитель теперь знает, как его найти. На конгрессе прошлого года председатель молодежного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Ольга Тарасова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о народном каталоге, в котором уже сейчас около 20 тыс. позиций научного оборудования и расходных материалов нашего производства.

«Здесь бьется сердце нашей российской науки. Это действительно очень важно для нас, для ученых. Те проблемы, которые мы ставим. Есть и механизм открытых диалогов», — сказала она в беседе с корреспондентом.

Щедрое костеприимство: новая медицинская биокерамика не вызовет отторжения
Как материал для сращения переломов поможет пациентам обойтись без повторных операций по изъятию имплантата

Ключевая тема III Конгресса молодых ученых — «Пространство возможностей и развития». Участники обсудят существующие возможности развития национальной науки в кооперации с бизнесом и государством и познакомятся с ее новейшими достижениями. Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия — конгресс.наука.рф.

На площади порядка 6 тыс. кв. м будут работать стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также научные интерактивные пространства. Традиционно в программу конгресса включены мероприятия культурной и спортивной программ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023