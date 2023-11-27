Конгресс молодых ученых пройдет в парке науки и искусства «Сириус»

Один из самых крупных форумов современных технологий, III Конгресс молодых ученых – 2023, пройдет в парке науки и искусства «Сириус». О грядущем мероприятии рассказал 27 ноября корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

По его словам, конгресс соберет больше 5 тыс. гостей из 25 стран. В течение трех дней участники смогут посетить более 100 мероприятий, лекций, круглых столов. Ожидается, что площадка свяжет молодых специалистов, государство и регионы, а также поможет науке развиваться дальше.

Как отметил корреспондент, за день до открытия конгресса рабочие заканчивают монтаж научных стендов, в этих самых стендах на коленках собирают роботов.

Подводный дрон студент Севастопольского университета когда-то создавал для конкурса, теперь уже третья версия аппарата готова привлечь к себе внимание промышленных гигантов. «Предназначение этого робота — исследование морского дна», — рассказал он.

К площадке делегации из Тулы несут макет стволопроходческой установки, результат работы молодых ученых. А еще город представит аппараты дальней беспилотной авиации.

«Очень всё ответственное, чувствительное. Вез сам и еще сотрудники на машине. Буквально по каждой позиции у нас есть предложения к участникам, к бизнесу для проведения переговоров», — рассказал представитель делегации Тулы.

Готовить кофе для посетителей будет механический бариста. «Роборука готовит кофе для посетителей. Без кофе не останутся», — уточнил его разработчик.

Третий по счету Конгресс молодых ученых станет ключевым событием десятилетия науки и технологий. Научная площадка не столько про новинки, сколько про тех, кто их создает. Конгресс стал механизмом, через который голос молодых специалистов слышат. Их предложения и пожелания замечают, их разработкам и исследованиям помогают.

Вся прелесть в междисциплинарности, полагает кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории перспективных технологий РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева Виктор Малородов. Его объект исследований — гистология и зоотехния. Он выразил уверенность, что тандем со специалистами в области искусственного интеллекта может принести колоссальные результаты, например в птицеводстве.

«Наши технологии микроклимата позволяют визуально показать, хорошо ли птица дышит на примере внутренних органов, а также увеличить продуктивность одного квадратного метра производственной площади», — рассказал он.

На стендах проекта «Наша лаба» всё помечено надписью «сделано в России». Оборудование не уступает зарубежному, но намного дешевле. Самое главное, производитель теперь знает, как его найти. На конгрессе прошлого года председатель молодежного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Ольга Тарасова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о народном каталоге, в котором уже сейчас около 20 тыс. позиций научного оборудования и расходных материалов нашего производства.

«Здесь бьется сердце нашей российской науки. Это действительно очень важно для нас, для ученых. Те проблемы, которые мы ставим. Есть и механизм открытых диалогов», — сказала она в беседе с корреспондентом.

Ключевая тема III Конгресса молодых ученых — «Пространство возможностей и развития». Участники обсудят существующие возможности развития национальной науки в кооперации с бизнесом и государством и познакомятся с ее новейшими достижениями. Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия — конгресс.наука.рф.

На площади порядка 6 тыс. кв. м будут работать стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также научные интерактивные пространства. Традиционно в программу конгресса включены мероприятия культурной и спортивной программ.