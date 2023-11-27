Реклама
Прямой эфир
Армия
МО РФ получит первые российские морские дроны до конца 2023 года
Армия
Морпехи ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром
Происшествия
Вулкан Эбеко выбросил в воздух пепел на высоту 2 км
Общество
В Сочи восстановили железнодорожное сообщение
Общество
В МЧС сообщили о госпитализации двух пострадавших на руднике в Якутии
Общество
Собянин призвал москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Экономика
Власти расширят лимиты по льготной ипотеке
Общество
В России введут отдельное наказание за мелкие взятки чиновниками и менеджерами
Происшествия
В Бердянске из-за шторма затопило центральную часть города
Общество
Средний возраст автомобилей в России увеличился до 12–15 лет
Происшествия
Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии
Общество
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
Общество
Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути
Мир
ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа

Выброшенный на мель сухогруз

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023