Умер бывший тренер «Барселоны» и сборной Англии по футболу Венейблс

Бывший главный тренер испанского клуба «Барселона» и лондонского «Тоттенхэма», а также сборной Англии по футболу Терри Венейблс скончался в возрасте 80 лет. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Tottenham.

Отмечается, что клуб чрезвычайно опечален новостью о смерти тренера.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования друзьям и семье Терри в это невероятно трудное время. В знак уважения мы поаплодируем минуту перед началом матча, а наши игроки наденут черные повязки на рукава во время сегодняшнего матча против «Астон Вилла», — говорится в сообщении дирекции клуба в X (бывш. Twitter).

Причины смерти не приводятся.

За свою игровую карьеру Венейблс выступал за такие именитые английские клубы, как «Челси», «Тоттенхэм», «Куинз Парк Рейнджерс» и пр. В составе «Челси» стал обладателем Кубка лиги, вместе с «Тоттенхэмом» — обладателем Кубка Англии. Под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испании в 1985 году и финалистом Кубка европейских чемпионов год спустя. Венейблс также тренировал сборную Австралии.