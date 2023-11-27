Музыка связала: Дава подпевал Бузовой, Петров — фанатам «Спартака»
Сериал «Не родись красивой» получит продолжение, а Егор Крид и Влад А4 станут ведущими — об этом рассказали на презентации нового сезона СТС. Звезды ресторанной индустрии встретились на премьере документального сериала «Тонкий вкус». Катя Лель зажгла на «Вечернем звуке», а GAYAZOV$ BROTHER$ презентовали совместную песню со звездой двухтысячных Светой. Герои светской хроники встретились на вечеринке Lobster Land. Дава пришел на концерт Ольги Бузовой, а фанаты московского «Спартака» — на свадьбу к Петрову. «Известия» рассказывают о самом главном из жизни знаменитостей и героев светской хроники на прошлой неделе.
«Руки вверх!», Катя Пушкарева и Крид на презентации сезона СТС
Открыла прошлую неделю презентация нового сезона телеканала СТС. Во вторник, 21 ноября, она собрала звезд кино- и медиабизнеса в концертном зале «Академия» в Москве. Среди гостей были Федор Бондарчук, Оксана Акиньшина, Екатерина Волкова, Николай Добрынин, Сабина Ахмедова, Анна Банщикова, Янина Студилина, Денис Власенко и многие другие. Открыла церемонию генеральный директор НМГ Светлана Баланова. А после команда телеканала рассказала о планах.
Главной новостью стало продолжение истории Кати Пушкаревой — героини хита «Не родись красивой». Неожиданным стало появление на презентации Егора Крида. Он станет ведущим нового приключенческого шоу «Прятки». Не меньше внимания привлекла к себе и новость о том, что кумир детей и подростков блогер Влад А4 тоже дебютирует в качестве ведущего сразу с двумя проектами.
Финальным аккордом вечера стало выступление группы «Руки вверх!», под хиты которой все собравшиеся устремились на танцпол.
Пресс-бранч мюзикла «Москва слезам не верит»
В среду, 22 ноября, в театре «Одеон» состоялся закрытый пресс-бранч по случаю декабрьской премьеры гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». Представление объединяет шоу и авторскую кухню от Pinskiy&Co.
Пока гости наслаждались блюдами, вдохновленными спектаклем, перед ними разворачивалась история любви Сони и Макса из небольшого провинциального городка, которые мечтают покорить столицу. Москва в итоге круто меняет их жизнь. Премьера состоится 8 декабря, а среди первых зрителей были журналисты, Иван Чуйков, Евгений Бороденко, Вячеслав Макаров.
Премьера документального сериала «Тонкий вкус»
Вечером эстафету принял столичный кинотеатр «Художественный», где было вкусно во всех смыслах этого слова — изысканные закуски, главные лица ресторанной индустрии и премьера документального сериала «Кинопоиска» «Тонкий вкус».
Проект рассказывает о жизни и пути известных шеф-поваров Москвы, о современной ресторанной индустрии. В эпизодах не только аппетитные виды изысканных блюд, от которых просыпается голод, но и кадры хроники и личные истории героев сериала. Например, шеф одного из лучших ресторанов столицы SAVVA Андрей Шмаков рассказывает о том, как начинал свой путь в качестве повара на судне.
Среди гостей вечера были Сергей Шакуров, Ирена Понарошку, Ирина Горбачева, Ян Яновский, Марика Кравцова, Илья Тютенков, Дмитрий Левицкий и многие другие.
Катя Лель зажгла на «Вечернем звуке»
Вечер четверга, 23 ноября, прошел под знаком музыкальных премьер. В пространстве СТУДИО прошел второй по счету «Вечерний звук» –– это цикл мероприятий в поддержку новых треков опытных и начинающих музыкантов. Свои релизы представили Люся Чеботина, Алексей Воробьев, Filatov & Karas, Lina Lee, SHEBA, группы «Мохито» и «5УТРА».
Один из самых необычных сюрпризов приготовили для слушателей участники группы GAYAZOV$ BROTHER$. Они сделали совместный трек со звездой двухтысячных Светой на песню «Что мне делать?».
А хедлайнером вечера можно смело назвать Катю Лель. Ее хит «Мой мармеладный» спустя 20 лет после релиза внезапно ворвался в тренды соцсетей и занял третье место мирового вирального чарта Spotify. Артистка рассказала, что скоро у нее выходит новый трек, но в этот раз она пришла, чтобы вместе с гостями спеть те самые «попробуй муа-муа, попробуй джага-джага».
Добро пожаловать в Lobster Land
Самой красочной и яркой на прошлой неделе стала пятничная вечеринка студии Lobster в стиле парка развлечений. Из снежной холодной Москвы в мир развлечений гостей телепортировал лифт, декорированный розовым мехом. На входе каждый получал карту парка –– на ней была зона с огромным бассейном, наполненным шариками, шатер таролога, к которому выстроилась самая большая очередь, ларек с попкорном и сахарной ватой и многое другое. На каждом этапе можно было получать наклейки, которые в итоге обменивались на призы –– стильный мерч и картины.
Поводом стало открытие двух новых залов. Среди тех, кто исследовал зоны, были замечены Мария Миногарова, Илья Давыдов, Ирина Чайковская, Павел Камин, Рената Пиотровски, Рома Уваров.
Кульминацией стал вынос бело-розового торта, украшенного серебряными лобстерами и клубникой. Свечи на нем задула хозяйка вечера Мария Те со своей командой –– Лерой Ленской и Полиной Капрановой. Завершилась вечеринка фееричным шоу –– разбиванием пиньяты в виде гигантского мохнатого лобстера, наполненного конфетти, маленькими плюшевыми лобстерами и леденцами.
Дава пришел на концерт Бузовой
Фанаты гадают, что происходит между экс-возлюбленными Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Сначала стало известно, что они снялись вместе в реалити в Китае, затем в Сети появилось видео, как Дава поет песню Бузовой, а потом он и вовсе пообещал прийти на ее концерт и сдержал слово.
В субботу, 25 ноября, он появился с цветами на одном из шоу артистки. Бузова под занавес недели устроила трехдневный марафон концертов –– в пятницу, субботу и воскресенье в «Известия Hall». Все шоу разные и соответствуют определенному периоду жизни артистки. Во время выступлений она технично меняла наряды, пела на русском и английском языках, общалась с публикой и даже взлетала под потолок.
Фанаты «Спартака» нагрянули на свадьбу Петрова
В субботу, 25 ноября, состоялось торжество по случаю свадьбы актера Александра Петрова с его пассией Викторией Антоновой. Грандиозный праздник они устроили в Подмосковье. Гости начали съезжаться на площадку к вечеру. А вот тем, кого не звали, не то что попасть внутрь, даже близко подойти к забору не давала грозная охрана. Впрочем, конфиденциальным мероприятие оставалось недолго. Вскоре видео с праздника заполнили соцсети.
Площадку оформили в стиле библиотеки с книжными полками и фотографиями пары на них. Петров надел костюм, на пиджаке которого красовалась надпись «Саша + Вика», невеста же появилась в пышном платье в пол с открытыми плечами. Среди гостей были Филипп Киркоров, братья Игорь и Вадим Верники, Сергей Бурунов, Клим Шипенко, Леонид Ярмольник, Алексей Щербаков. За музыкальное настроение отвечали Юлия Савичева и группа Dabro.
Не обошлось без трогательных речей, бросания букета, свадебного торта, но были и необычные сюрпризы. Фанаты «Спартака» устроили огненное шоу напротив банкетного зала и спели свой неофициальный гимн –– песню МакSим «Знаешь ли ты».
Pupo расплакался над пластинкой
Грандиозное шоу «Легенды Ретро FM» в этот же вечер прошло в Москве. На «ВТБ Арене» выступили диско-звезды 70-х, 80-х и 90-х.
В Россию не побоялись приехать группы Joy, Arabesque, а еще Fancy, Pupo, Лиан Росс. Они вышли на сцену вместе с нашими –– Владимиром Пресняковым, Михаилом Шуфутинским, Машей Распутиной, «Дюной», Plazma и «Самоцветами».
Итальянский певец Pupo не раз признавался в любви к России. Он немного говорит по-русски и порадовал поклонников исполнением песни на музыку Александра Зацепина «Есть только миг». И чуть не расплакался, когда девушка попросила подписать его винил, выпущенный в 1981 году на фирме «Мелодия». А участница группы Arabesque Микаэла Роуз признается, что постоянно общается в соцсетях со своими российскими фанатами. Со многими у нее давняя дружба.