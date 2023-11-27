Музыка связала: Дава подпевал Бузовой, Петров — фанатам «Спартака»

Сериал «Не родись красивой» получит продолжение, а Егор Крид и Влад А4 станут ведущими — об этом рассказали на презентации нового сезона СТС. Звезды ресторанной индустрии встретились на премьере документального сериала «Тонкий вкус». Катя Лель зажгла на «Вечернем звуке», а GAYAZOV$ BROTHER$ презентовали совместную песню со звездой двухтысячных Светой. Герои светской хроники встретились на вечеринке Lobster Land. Дава пришел на концерт Ольги Бузовой, а фанаты московского «Спартака» — на свадьбу к Петрову. «Известия» рассказывают о самом главном из жизни знаменитостей и героев светской хроники на прошлой неделе.

«Руки вверх!», Катя Пушкарева и Крид на презентации сезона СТС

Открыла прошлую неделю презентация нового сезона телеканала СТС. Во вторник, 21 ноября, она собрала звезд кино- и медиабизнеса в концертном зале «Академия» в Москве. Среди гостей были Федор Бондарчук, Оксана Акиньшина, Екатерина Волкова, Николай Добрынин, Сабина Ахмедова, Анна Банщикова, Янина Студилина, Денис Власенко и многие другие. Открыла церемонию генеральный директор НМГ Светлана Баланова. А после команда телеканала рассказала о планах.

Николай Добрынин с сыном Михаилом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Оксана Акиньшина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Сабина Ахмедова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Денис Власенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Егор Крид Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Группа «Руки Вверх!» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Главной новостью стало продолжение истории Кати Пушкаревой — героини хита «Не родись красивой». Неожиданным стало появление на презентации Егора Крида. Он станет ведущим нового приключенческого шоу «Прятки». Не меньше внимания привлекла к себе и новость о том, что кумир детей и подростков блогер Влад А4 тоже дебютирует в качестве ведущего сразу с двумя проектами.

Финальным аккордом вечера стало выступление группы «Руки вверх!», под хиты которой все собравшиеся устремились на танцпол.

Пресс-бранч мюзикла «Москва слезам не верит»

В среду, 22 ноября, в театре «Одеон» состоялся закрытый пресс-бранч по случаю декабрьской премьеры гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». Представление объединяет шоу и авторскую кухню от Pinskiy&Co.

Фото: пресс-служба мероприятия Вячеслав Макаров Фото: пресс-служба мероприятия Иван Чуйков Фото: пресс-служба мероприятия Евгений Бороденко Фото: пресс-служба мероприятия

Пока гости наслаждались блюдами, вдохновленными спектаклем, перед ними разворачивалась история любви Сони и Макса из небольшого провинциального городка, которые мечтают покорить столицу. Москва в итоге круто меняет их жизнь. Премьера состоится 8 декабря, а среди первых зрителей были журналисты, Иван Чуйков, Евгений Бороденко, Вячеслав Макаров.

Премьера документального сериала «Тонкий вкус»

Вечером эстафету принял столичный кинотеатр «Художественный», где было вкусно во всех смыслах этого слова — изысканные закуски, главные лица ресторанной индустрии и премьера документального сериала «Кинопоиска» «Тонкий вкус».

Сергей Шакуров Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Марика Кравцова Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Ирина Горбачева Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Ирена Понарошку Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Павел Камин Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Ян Яновский Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Проект рассказывает о жизни и пути известных шеф-поваров Москвы, о современной ресторанной индустрии. В эпизодах не только аппетитные виды изысканных блюд, от которых просыпается голод, но и кадры хроники и личные истории героев сериала. Например, шеф одного из лучших ресторанов столицы SAVVA Андрей Шмаков рассказывает о том, как начинал свой путь в качестве повара на судне.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Среди гостей вечера были Сергей Шакуров, Ирена Понарошку, Ирина Горбачева, Ян Яновский, Марика Кравцова, Илья Тютенков, Дмитрий Левицкий и многие другие.

Катя Лель зажгла на «Вечернем звуке»

Вечер четверга, 23 ноября, прошел под знаком музыкальных премьер. В пространстве СТУДИО прошел второй по счету «Вечерний звук» –– это цикл мероприятий в поддержку новых треков опытных и начинающих музыкантов. Свои релизы представили Люся Чеботина, Алексей Воробьев, Filatov & Karas, Lina Lee, SHEBA, группы «Мохито» и «5УТРА».

Один из самых необычных сюрпризов приготовили для слушателей участники группы GAYAZOV$ BROTHER$. Они сделали совместный трек со звездой двухтысячных Светой на песню «Что мне делать?».

А хедлайнером вечера можно смело назвать Катю Лель. Ее хит «Мой мармеладный» спустя 20 лет после релиза внезапно ворвался в тренды соцсетей и занял третье место мирового вирального чарта Spotify. Артистка рассказала, что скоро у нее выходит новый трек, но в этот раз она пришла, чтобы вместе с гостями спеть те самые «попробуй муа-муа, попробуй джага-джага».

Добро пожаловать в Lobster Land

Самой красочной и яркой на прошлой неделе стала пятничная вечеринка студии Lobster в стиле парка развлечений. Из снежной холодной Москвы в мир развлечений гостей телепортировал лифт, декорированный розовым мехом. На входе каждый получал карту парка –– на ней была зона с огромным бассейном, наполненным шариками, шатер таролога, к которому выстроилась самая большая очередь, ларек с попкорном и сахарной ватой и многое другое. На каждом этапе можно было получать наклейки, которые в итоге обменивались на призы –– стильный мерч и картины.

Полина Капранова, Мария Те и Лера Ленская Фото: Guest Management Мария Миногарова Фото: Guest Management Илья Давыдов Фото: Guest Management Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Guest Management Рената Пиотровски Фото: Guest Management Идрис Гитинаев и Кира Андреева Фото: Guest Management Ирина Чайковская Фото: Guest Management Павел Камин Фото: Guest Management

Поводом стало открытие двух новых залов. Среди тех, кто исследовал зоны, были замечены Мария Миногарова, Илья Давыдов, Ирина Чайковская, Павел Камин, Рената Пиотровски, Рома Уваров.

Кульминацией стал вынос бело-розового торта, украшенного серебряными лобстерами и клубникой. Свечи на нем задула хозяйка вечера Мария Те со своей командой –– Лерой Ленской и Полиной Капрановой. Завершилась вечеринка фееричным шоу –– разбиванием пиньяты в виде гигантского мохнатого лобстера, наполненного конфетти, маленькими плюшевыми лобстерами и леденцами.

Дава пришел на концерт Бузовой

Фанаты гадают, что происходит между экс-возлюбленными Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Сначала стало известно, что они снялись вместе в реалити в Китае, затем в Сети появилось видео, как Дава поет песню Бузовой, а потом он и вовсе пообещал прийти на ее концерт и сдержал слово.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В субботу, 25 ноября, он появился с цветами на одном из шоу артистки. Бузова под занавес недели устроила трехдневный марафон концертов –– в пятницу, субботу и воскресенье в «Известия Hall». Все шоу разные и соответствуют определенному периоду жизни артистки. Во время выступлений она технично меняла наряды, пела на русском и английском языках, общалась с публикой и даже взлетала под потолок.

Фанаты «Спартака» нагрянули на свадьбу Петрова

В субботу, 25 ноября, состоялось торжество по случаю свадьбы актера Александра Петрова с его пассией Викторией Антоновой. Грандиозный праздник они устроили в Подмосковье. Гости начали съезжаться на площадку к вечеру. А вот тем, кого не звали, не то что попасть внутрь, даже близко подойти к забору не давала грозная охрана. Впрочем, конфиденциальным мероприятие оставалось недолго. Вскоре видео с праздника заполнили соцсети.

Площадку оформили в стиле библиотеки с книжными полками и фотографиями пары на них. Петров надел костюм, на пиджаке которого красовалась надпись «Саша + Вика», невеста же появилась в пышном платье в пол с открытыми плечами. Среди гостей были Филипп Киркоров, братья Игорь и Вадим Верники, Сергей Бурунов, Клим Шипенко, Леонид Ярмольник, Алексей Щербаков. За музыкальное настроение отвечали Юлия Савичева и группа Dabro.

Не обошлось без трогательных речей, бросания букета, свадебного торта, но были и необычные сюрпризы. Фанаты «Спартака» устроили огненное шоу напротив банкетного зала и спели свой неофициальный гимн –– песню МакSим «Знаешь ли ты».

Pupo расплакался над пластинкой

Грандиозное шоу «Легенды Ретро FM» в этот же вечер прошло в Москве. На «ВТБ Арене» выступили диско-звезды 70-х, 80-х и 90-х.

В Россию не побоялись приехать группы Joy, Arabesque, а еще Fancy, Pupo, Лиан Росс. Они вышли на сцену вместе с нашими –– Владимиром Пресняковым, Михаилом Шуфутинским, Машей Распутиной, «Дюной», Plazma и «Самоцветами».

Группа Arabesque Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Группа Joy Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Михаил Шуфутинский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Маша Распутина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Группа «Дюна» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Итальянский певец Pupo не раз признавался в любви к России. Он немного говорит по-русски и порадовал поклонников исполнением песни на музыку Александра Зацепина «Есть только миг». И чуть не расплакался, когда девушка попросила подписать его винил, выпущенный в 1981 году на фирме «Мелодия». А участница группы Arabesque Микаэла Роуз признается, что постоянно общается в соцсетях со своими российскими фанатами. Со многими у нее давняя дружба.