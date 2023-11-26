Корреспондент «Известий» поучаствовал в многотысячном забеге Dubai Run

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов в воскресенье, 26 ноября, принял участие в забеге Dubai Run. По его словам, в прошлом году число участников составило 145 тыс. человек, в этот раз, вероятно, их еще больше.

«В Дубае проходит самый массовый забег на планете. В прошлом году участников было так много, что они просто не могли пробежаться. Люди шли пешком», — рассказал Магомедов.

Есть всего две дистанции — 5 и 10 км. Большинство людей просто прогуливаются, чтобы сделать красивые фото на фоне «Бурдж-Халифа», Музея будущего и других достопримечательностей.

Среди участников забега есть и россияне. Некоторые из них бежали Московский марафон.

Московский марафон прошел в российской столице в сентябре. Его победителем стал Дмитрий Неделин, преодолев 42 км 195 м за 2 часа 14 минут 1 секунду.