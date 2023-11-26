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Путин поздравил диктора Анну Шатилову с 85-летним юбилеем

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР, диктора Анну Шатилову, отметив ее вклад в становление национальной дикторской школы.

Как заметил глава государства, Шатилову по праву считают настоящей легендой отечественного телевидения.

«За годы творческого пути вы внесли большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы, снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент пожелал Шатиловой здоровья и успехов.

Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 в деревне Шихово Московской области. В 1962 году ее приняли на Центральное телевидение СССР, где Шатилова десятилетия оставалась лицом советского телевидения.

Она вела выпуски информационных программ «Время», «Новости», развлекательные программы, а также репортажи с праздничных шествий, демонстраций, фестивалей.

В настоящее время Шатилова по-прежнему продолжает работать диктором на телевидении, выступает в эфирах различных телепрограмм и ток-шоу.

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