Во Владикавказе в результате стрельбы тяжело ранили брата главы Алагира

Во Владикавказе в результате стрельбы тяжело ранили Алана Гагиева, который является братом главы Алагира Германа Гагиева. Об этом 26 ноября сообщил источник «Известий».

По данным источника, 34-летний Алан выходил из круглосуточной аптеки на улице Коста Хетагурова, когда к нему подъехал черный Mercedes-220, из которого два человека открыли огонь, предположительно, из пистолета Макарова, и скрылись.

Был объявлен план перехват, однако поймать стрелявших сразу не удалось.

Отмечается, что Гагиев получил многочисленные огнестрельные ранения в легкое, ноги, бедро и руку. В настоящий момент он находится в реанимации.

Правоохранительным органами удалось установить личность одного из стрелявших. Это 30-летний мужчина. Сейчас он скрывается от правоохранительных органов. Мотивы злоумышленников пока неизвестны.

Ранее, 17 ноября, в центре Москвы неизвестные устроили стрельбу у банка. По предварительным данным, один человек пострадал. Всего было произведено восемь выстрелов. После стрельбы мужчины скрылись на автомобиле, забрав крупную сумму денег.