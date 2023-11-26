В Минобороны сообщили об уничтожении 11 дронов ВСУ на территории РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также удалось уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.