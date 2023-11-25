Захарова вступилась за премьера Британии Сунака после насмешек от оппозиции

Видеоролик, на котором премьер-министр Великобритании Риши Сунак неправильно использует молоток во время мастер-класса, является одним из примеров манипуляции информацией. Об этом 25 ноября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что запись с Сунаком была сделана во время его визита в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир. В полной версии видео мастер специально попросила его использовать боковую часть молотка. Спустя время партия лейбористов выложила обрезанный ролик, в котором говорилось, что Сунак якобы не умеет пользоваться инструментом.

«Это ровно то, что на Западе делают с Россией, когда берут определенные фрагменты видео, аудиозаписей, вырванные из контекста куски цитат, рассказывают лишь о какой-то части наших шагов, и преподносят всё это с противоположным изначальному смыслом», — написала она.

Она добавила, что опровержения, следующие сразу за подобной манипуляцией, как правило, сознательно замалчиваются, чем и достигается эффект. Подобные действия, совершенные в отношении Сунака, носят точечный характер, в то время как «антироссийская медиакампания» в мире приобрела «характер пандемии», подчеркнула представитель МИДа.

В сентябре французский политик Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в манипуляциях общественным мнением с целью переложить на Россию вину за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он напомнил, что фон дер Ляйен, выступая накануне в Атлантическом совете, сначала выразила соболезнования по поводу смертей от атомной бомбардировки Хиросимы, а затем заявила, что Россия «снова угрожает использовать ядерную бомбу и ядерное оружие».