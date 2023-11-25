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Запоздалое признание

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев — о том, почему Киев не может самостоятельно принимать решения
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Знаковые признания от лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который в 2022 году возглавлял делегацию от Киева на переговорах с Россией. По словам вполне посвященного украинского политика, РФ в прошлом году предлагала Киеву закончить военные действия при одном главном условии — нейтралитете Украины и невступлении в НАТО.

Выясняется то, что все и так знали: отказаться от переговоров с Россией посоветовал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. «Давайте будем просто воевать», — привел Арахамия слова Джонсона.

Итак, оказывается, Россия вовсе не имела «империалистических захватнических планов», не стремилась уничтожить Украину, ее государственность и ее народ, не руководствовалась национализмом или какой-то ненавистью, а строго следовала тем целям, о которых заявляла: нейтральная и демилитаризованная Украина. Более того — это не какие-то капризы или заведомо завышенные пожелания России, а ровно те положения, которые были записаны в Декларации о государственном суверенитете Украины, где сказано, что она «торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках». Строго говоря, это было ключевым условием, при котором Украина вышла из СССР с территориями с преимущественно русским населением. Напомню и тот пассаж из декларации, в котором сказано, что государство «гарантирует всем национальностям, проживающим на территории республики, право их свободного национально-культурного развития».

По сути, Арахамия сейчас признал, что СВО ведется в тех самых целях, которые были закреплены в Декларации о государственном суверенитете Украины.

Однако на этом выводы не заканчиваются. Оказывается, страна, которая считает, что она воюет сегодня за свой суверенитет и «незалежность», на самом деле не имела возможности прекратить военную конфронтацию и вообще принимать какие-либо внешнеполитические решения.

То есть прямую ответственность за огромные жертвы конфликта, который можно было прекратить еще прошлой весной, несут вполне конкретные западные политики, для которых конфликт и есть самоцель. Напомню, что абсолютно конкретный план по урегулированию другого, приднестровского конфликта был буквально за ночь торпедирован тем же Западом, который просто запретил Кишиневу подписывать уже согласованный «план Козака». Наконец, все уже знают, что Минские соглашения изначально никто не собирался соблюдать с киевской стороны, хотя они были реальной возможностью избежать военной конфронтации. Просто западные «гаранты» соглашения, оказывается, и не планировали компромисса, а делали ставку на военные действия.

Так вот те, кто сейчас планирует некие процессы над виновными за кровопролитие на Украине, не хотят ли привлечь к ответственности истинных виновников того, что могло прекратиться еще весной прошлого года, а на самом деле и не начинаться, при очень скромном условии о нейтралитете государства, которое это провозгласило в декларации о своей независимости?

Автор — заместитель председателя Совета Федерации

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