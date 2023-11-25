Реклама
Прямой эфир
Мир
МЧС РФ доставило в Египет еще 15 т продовольствия для жителей сектора Газа
Общество
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены
Мир
На Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту
Экономика
На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году
Мир
В раде рассказали о призыве Лондона не подписывать мир с Россией в 2022 году
Общество
Космодром Восточный открылся для туристов
Политика
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
Мир
Associated Press сообщило об угрозе вторжения «суперсвиней» в США
Происшествия
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Наука и техника
Пушков оценил вывод нейросети о поддельном фото лунной миссии NASA
Спорт
Перепалка Овечкина с канадским игроком «Эдмонтона» закончилась ударом по лицу
Мир
СМИ узнали о скорой передаче Израилю второй группы заложников
Экономика
В Москве предложение квартир в небоскребах увеличилось на 200%
Мир
В Китае назначили нового главу Государственного валютного управления

В Москве пройдет Неделя Тютчева

0
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичных библиотеках и культурных центрах на юге Москвы с 29 ноября по 5 декабря пройдет Неделя Тютчева. Об этом сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.

По ее словам, познавательные мероприятия, посвященные жизни и творчеству поэта, проводятся в честь его 220-летия. «В программе — концерты, поэтические вечера, викторины, мастер-классы, экскурсии. Кроме того, в честь юбилея выпустят тысячу единых читательских билетов с портретом Федора Ивановича Тютчева. Их будут оформлять в библиотеках юга Москвы, участвующих в акции», — рассказала Сергунина.

29 ноября в библиотеке №143 состоится литературный концерт. Там в атмосфере середины XIX века будут читать стихи Тютчева и исполнять романсы того времени.

На следующий день в библиотеке №150 прочитают лекцию о жизни поэта и расскажут, как раскрыть в себе творческий потенциал.

1 декабря в библиотеке №149 и 2 декабря на площадке территориальной клубной системы «Орехово» пройдет викторина «Тютчевские строки». Участники игры смогут проверить знания в области русской литературы.

В Доме культуры «Маяк» 2 декабря стартует одно из самых масштабных мероприятий недели — фестиваль «Тютчев. Эпоха». Посетители смогут с помощью современных технологий отправиться в интерактивное путешествие и побывать в родном селе поэта Овстуг, в подмосковной усадьбе Мураново, посетить памятные места в Москве и Санкт-Петербурге, а также Мюнхене, Женеве и Турине, где Тютчев познакомился со многими европейскими деятелями искусства.

3 декабря в библиотеке №163 открывается литературная гостиная. Участники встречи поговорят о творчестве поэта и примут участие в конкурсе.

Завершится программа 5 декабря в библиотеке культурного центра «Москворечье». Здесь прозвучат романсы и поэтические композиции на стихи Тютчева, пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023