В Москве пройдет Неделя Тютчева

В столичных библиотеках и культурных центрах на юге Москвы с 29 ноября по 5 декабря пройдет Неделя Тютчева. Об этом сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.

По ее словам, познавательные мероприятия, посвященные жизни и творчеству поэта, проводятся в честь его 220-летия. «В программе — концерты, поэтические вечера, викторины, мастер-классы, экскурсии. Кроме того, в честь юбилея выпустят тысячу единых читательских билетов с портретом Федора Ивановича Тютчева. Их будут оформлять в библиотеках юга Москвы, участвующих в акции», — рассказала Сергунина.

29 ноября в библиотеке №143 состоится литературный концерт. Там в атмосфере середины XIX века будут читать стихи Тютчева и исполнять романсы того времени.

На следующий день в библиотеке №150 прочитают лекцию о жизни поэта и расскажут, как раскрыть в себе творческий потенциал.

1 декабря в библиотеке №149 и 2 декабря на площадке территориальной клубной системы «Орехово» пройдет викторина «Тютчевские строки». Участники игры смогут проверить знания в области русской литературы.

В Доме культуры «Маяк» 2 декабря стартует одно из самых масштабных мероприятий недели — фестиваль «Тютчев. Эпоха». Посетители смогут с помощью современных технологий отправиться в интерактивное путешествие и побывать в родном селе поэта Овстуг, в подмосковной усадьбе Мураново, посетить памятные места в Москве и Санкт-Петербурге, а также Мюнхене, Женеве и Турине, где Тютчев познакомился со многими европейскими деятелями искусства.

3 декабря в библиотеке №163 открывается литературная гостиная. Участники встречи поговорят о творчестве поэта и примут участие в конкурсе.

Завершится программа 5 декабря в библиотеке культурного центра «Москворечье». Здесь прозвучат романсы и поэтические композиции на стихи Тютчева, пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.