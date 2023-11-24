Более 9 млрд рублей направят на дорожный ремонт в Самарской области
В Самарской области в 2024 году намерены направить на дорожный ремонт 9,2 млрд рублей. Сумма была озвучена в ходе общественного обсуждения проекта бюджета министерства транспорта и автодорог региона на 2024–2026 годы.
Речь идет о финансировании ремонта объектов, включенных в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Так, 4,4 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета, остальные 4,8 млрд — из дорожного фонда Самарской области.
Как уточняет НИА «Самара», в перечень объектов, на которых пройдут работы в 2024 году, попали региональные трассы в Кошкинском, Волжском, Красноармейском, Ставропольском, Похвистневском, Хворостянском, Богатовском, Кинельском, Шенталинском, Красноярском и Елховском районах.
Также средства нацпроекта пойдут на дорожный ремонт в Самаре и Тольятти. В бюджете на эти цели предусмотрено 1,7 млрд рублей.
К концу 2024 года уровень нормативного состояния дорожной региональной сети планируется довести до 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — до 85%.