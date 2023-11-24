В Санкт-Петербурге рассказали о борьбе со снегопадом
После прошедшей в Санкт-Петербурге метели уборкой снега занимаются 800 машин-снегоуборщиков и почти тысяча дворников. Дорожные службы города в связи с погодой работают в усиленном режиме.
По центральным улицам ночью двинутся колонны по шесть машин, что гарантирует более высокое качество уборки снега. Такая чистка возможна только ночью, чтобы не мешать движению транспорта по городским магистралям. Снег вывозится на плавильные пункты. По словам коммунальщиков, техники город закупил достаточно, в отрасли существенно повысили зарплату, чтобы привлечь работников
«Нам добавили денег в бюджет — зарплата 82-100 тысяч рублей. Зарплата дворников тоже выросла. И если раньше метлой и лопатой орудовали в основном приезжие, то среди новых сотрудников — 80% жители Петербурга», — заявил Директор ГУДП «Центр» Егор Пащенко.
Он посетовал, что, несмотря на принимаемые меры, проблема кадров все же до конца не решена. Так, не хватает механизаторов и водителей большегрузных машин, из-за чего на улицы выходит лишь половина имеющейся техники.